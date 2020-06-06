فرنسا تسعى لإجراء مزايدة علنية لشبكات الجيل الخامس سبتمبر المقبل

قال الوزيرة المكلفة بشؤون الاقتصاد الفرنسية أنياس بانيه روناشير في حوار مع صحيفة "لوفيجارو" أن فرنسا ترمي إلى إجراء مزاد للجيل الخامس لشبكات الهواتف النقالة بحلول سبتمبر، لمجاراة الدول التي تعمل على تحديث شبكات الاتصالات.









وبحسب "الألمانية" دعا المدراء التنفيذيون بشركة "بويجي إس ايه" وهي أحد مشغلي الهواتف الرئيسيين في فرنسا، إلى تأجيل مزاد الجيل الخامس حتى نهاية العام أو أوائل العام المقبل فيما تعاني الشركات والمنازل من أزمة اقتصادية عميقة جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد19-).









وكان من المقرر في البداية إجراء مزاد شبكات الجيل الخامس في أبريل قبل تأجيله بسبب الجائحة.



