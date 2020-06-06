مساعدات إماراتية إلى المملكة المتحدة لمواجهة فيروس كورونا

دعمت دولة الإمارات، المملكة المتحدة، بمساعدات تحتوي على 6.6 أطنان من المواد الأولية لتتمكن من إنتاج الملايين من مستلزمات الحماية الشخصية.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، وصلت الشحنة على متن رحلة خاصة مستأجرة إلى مطار هيثرو صباح اليوم، واحتوت على 6.6 أطنان من القماش غير المنسوج، وهو مكون أساسي لصناعة الكمامات.

ويشهد العالم، نقص في هذه المواد، وهذه الشحنة سوف تمكن المملكة المتحدة من تصنيع الملايين من الكمامات الطبية.

وكان منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة قال: «نحن سعداء بقدرتنا على مساعدة بريطانيا، التي تعد من أقرب الأصدقاء والحلفاء للإمارات العربية المتحدة. وتلتزم الدولة تقديم يد العون حيثما أمكن للمساعدة على الحد من انتشار فيروس (كوفيد 19)».

وجاءت هذه المساعدات في إطار تضامن الدولة وتعاونها وعملها الدؤوب مع دول العالم في الحد من انتشار هذه الجائحة. وقد قامت بعد فترة وجيزة من ظهور الفيروس، بإعادة تجهيز المصانع لإنتاج معدات الوقاية الشخصية.

ووفرت دولة الإمارات فحوص الكشف عن فيروس (كوفيد 19) لأكبر قدر من السكان، وسجلت أرقاماً استثنائية على المستوى العالمي مقارنة بعدد سكانها، وقد أجرت أكثر من مليوني فحص حتى الآن. ووفرت اختبارات مجانية لمن تظهر عليهم الأعراض في جميع أنحاء البلاد.

كما أن الإدارة النموذجية لسلسلة التوريد في الدولة مكنتها من المحافظة على مخزونها من المادة التي تصنع منها الكمامات والتي تستخدم في الصناعات النفطية ويتم إنتاجها في دولة الإمارات.

ويذكر أن دولة الإمارات، أرسلت أكثر من 716 طناً من المساعدات الطبية إلى 63 دولة، واستفاد منها أكثر من 716 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم على احتواء فيروس (كوفيد 19).