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عقيلة: عندما اقتربنا لتطهير العاصمة تدخلت تركيا بـ10 آلاف من المرتزقة

السبت 06/يونيو/2020 - 01:55 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، إنه عندما اقترب الجيش الليبي من تطهير العاصمة الليبية من الجماعات الإرهابية تدخلت تركيا بعتاد والمرتزقة والذي يقترب عددهم من 10 آلاف.

وأشار "صالح"، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وقائد الجيش الوطني الليبي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن الجيش الليبي استجاب لنداء بعض الأخوة العرب والدول وقام بقبول الهدنة، ولكن الطرف الأخر حتى هذه اللحظة لم يلتزم بقبول الهدنة.

وأضاف أن مبادرة حل الأزمة الليبية تتماشى مع الدستور الليبي، مؤكدا أنه لا تهميش أو اقصاء لأحد، منوها بأن هذه المبادرة وافق عليها مجلس الأمن الدولي، وكانت من مخرجات مؤتمر برلين، وبالتالي فهي صحيحة 100% حسب العرف السائد في ليبيا.

وأكد أنهم يصرون على طرد الميليشيات الإرهابية من العاصمة الليبية حتى توحد المؤسسات السيادية، داعيا الليبين إلى طي صفحة الماضي، ويتعاملون كأخوة ليبيين، ويدا واحدة.

ويزور القاهرة حاليا كل من القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، حيث يعقد الطرفان مشاورات مع عدد من المسئولين المصريين للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا فضلا عن التدخل التركي في الأراضى الليبية.

ونرصد موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية وفقا لتأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا والمتمثل في:

- استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.
- إنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية.
- منح الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن.
- وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي التي من شأنها استمرار تفاقم الوضع الحالي الذي يشكل تهديدًا لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها.
- الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، لا سيما من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين، إلى جانب رفض أي تدخل خارجي في هذا الخصوص.

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