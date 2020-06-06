تجديد حبس 4 متهمين بتكوين شبكة إتجار في الأعضاء البشرية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، تجديد حبس 4 متهمين بتكوين شبكة للإتجار في الأعضاء البشرية، واتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار في البشر، 45 يوما.





وكشفت التحريات، عن قيام المتهمين بتشكيل عصابى مكون من طبيبة ومساعديها ومتورطين لم يتم كشفهم، تخصص فى تجارة وزراعة الأعضاء، وتعمل الشبكة على اصطناع وتزوير مستندات منسوبة لجهات حكومية، ‏واستقطاب المرضى الأجانب الراغبين فى إجراء عمليات زراعة "كُلى" بالمخالفة للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية.





حيث يقوموا بنشاط إجرامي تخصص في الاإتجار بالأعضاء البشرية، باستقطاب ضحاياهم مستغلين ظروفهم المادية، وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لنقل وزراعة الأعضاء لدى الجهات المعنية، وذلك من خلال عدة مستشفيات نظير مبالغ مالية بمساعدة المتهمة المضبوطة، مستغلين طبيعة وظيفتهم بالمستشفى وعلمهم بالحالات المرضية المطلوب نقل وزراعة الأعضاء إليها، وتحديد نوع العضو المطلوب زراعته وفصيلة الدم وإنهاء كافة الإجراءات داخل المستشفى، والتنسيق بين الطبيب المعالج والسماسرة نظير مبالغ مالية.





اقرأ أيضًا.. إخلاء سبيل 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية





وفي سياق آخر، قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة إخلاء سبيل 5 متهمين بالانضمام الي جماعة ارهابية فى القضية رقم 640 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.





والمتهمون هم كل من:





1- محمد عبد المنعم أحمد محمود

2- أحمد عطيه الدسوقي عطيه

3- حامد حسين محمد حسين

4- إبراهيم محمد العزب عبد العاطى

5- أحمد فتحى عبد الفتاح على





وكان المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة قرر في وقت سابق تجديد حبس أنس محمد البلتاجى، ومعاذ شقيق الهارب معتز مطر، وآخرين، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 640 لسنة 2018.





كانت النيابة وجهت تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور ومنع موْسسات الدولة والسلطات العامه من ممارسة أعمالها والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.





بالأسماء.. إخلاء سبيل 18 متهمنا بـ"أحداث 20 سبتمبر"





قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول للنيابة اخلاء سبيل 18 متهمًا في القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر امن الدولة عليا والقضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة اعلاميًا بـ " أحداث 20 سبتمبر ".





وأسماء المخلي سبيلهم في القضية رقم 1413 لسنة 2019 هم كل من:

1- أحمد محمود عويس محمود

2- سليمان محمد سليمان عبد اللطيف

3- محمود السيد حنفي حسن

4- محمد غريب بكر عبد المحسن

5- محمد أحمد حنفي محمود

6- حسن أحمد لمعى أحمد

7- ربيع عبد اللطيف عمار





أما أسماء المخلي سبيلهم في القضية رقم 1338 لسنة 2019 وهم:

1- بلال حسن إبراهيم على

2- أبو بكر عبد الرازق أحمد عبد الرازق

3- جهاد محمود عبد الحليم جعفر

4- خالد محمد إسماعيل سالم

5- عمرو عزت حسين المنجد

6- جلاء عماد الدين محمود حلمى

7- فوزى عيد عبد الحميد أحمد

8- محمد صالح عبد القوى عتيمة

9- محمد ناصر محمود محمد

10- عبد الرحمن أحمد طه الشربينى

11- يوسف عبد الحكيم عباس عبد العال





وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين عدة تهم منها نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتظاهر بدون تصريح ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.



