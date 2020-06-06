رئيس النواب الليبي: السيسي منشغلا بشأن بلادنا منذ البداية

وجه المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ولشعب مصر، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي منذ البداية وهو منشغل بالشأن الليبي، ويقول صراحة أنه يؤيد الجيش الليبي في محاربة الإرهاب بقيادة المشير خليفة حفتر.





وأشار "صالح"، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وقائد الجيش الوطني الليبي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن الجيش الليبي عندما تحرك إلى العاصمة لم يتحرك لمقاتلة الليبيين أو الاستيلاء على السلطة وإنما لمواجهة الإرهابيين.





ويزور القاهرة حاليا كل من القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، حيث يعقد الطرفان مشاورات مع عدد من المسئولين المصريين للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا فضلا عن التدخل التركي في الأراضى الليبية.





ونرصد موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية وفقا لتأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا والمتمثل في:





- استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.

- إنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية.

- منح الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن.

- وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي التي من شأنها استمرار تفاقم الوضع الحالي الذي يشكل تهديدًا لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها.