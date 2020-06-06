"ليلة حمراء" وراء مقتل مسن على يد عاطل بالإسكندرية.. وقرار من النيابة

قررت نيابة العامرية ثان غرب الإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقتله مسنا داخل محل سكنه بمنطقة مساكن الناصرية غرب المحافظة، حيث اتفق مع المجني عليه لممارسة الرذيلة معه ولكنه عدل عن ذلك وأراد قتله لسرقته.





كما أمرت النيابة بتحرير "فيش وتشبيه" للمتهم وطلب صحيفة سوابقه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة لبيان قصد المتهم من تلك الواقعة، وعما إذا كان يوجد ثمة مسروقات من عدمه، وتكليف أحد الضباط بالانتقال إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة، وندب أحد خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة تصويرية للشقة محل الحادث، والتحفظ على ملابس المتهم "بنطال، تيشرت، حذاء" بمخزن القس





وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تبلغ لقسم شرطة العامرية ثان بالعثور على جثة "ش- 65 سنة- موظف بالمعاش"، داخل الشقة سكنه بالبلوك 39 في ظروف غامضة.





وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العامرية ثان إلى موقع الحادث وتبين وجود جثة المذكور بها جروح بالرأس داخل الشقة السكنية المشار إليها.





ووجه اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، لكشف غموض الحادث.





وتركزت خطة البحث على فحص علاقات المجني عليه وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث توصلت جهود فريق البحث الجنائي تحت إشراف العميد رمضان عبدالرحمن، مفتش مباحث المديرية، إلى أن المجني عليه غير حسن السمعة ويوم الحادث شوهد أحد الأشخاص يصعد إلى شقته فتم تحديده وتبين أنه جار المجني عليه ويدعى «ع.ع.م» 42 سنة، عاطل، وألقي القبض عليه.





وتبيّن من التحريات أن المجني عليه اتفق مع جاره المتهم على ممارسة الشذوذ الجنسي واصطحبه إلى شقته محل الحادث، إلا أن الأخير أراد سرقة المجني عليه لعلمه باحتفاظه بمبلغ 10 آلاف جنيه.





وتحرر المحضر رقم 2200 لسنة 2020 إداري العامرية ثان، وتم العرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.





حملات لفض تجمعات الأسواق وإزالة إشغالات الطريق

وفي سياق منفصل، كثفت أحياء الإسكندرية، حملات فض تجمعات الأسواق وإزالة إشغالات الطريق، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بشأن الإهتمام بمواصلة رفع الإشغالات وفتح الطريق أمام المارة بجميع أحياء الثغر،وتنفيذا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بإزالة الأسواق العشوائية وفض التجمعات ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.





وأشار حي العامرية أول غرب الإسكندرية في بيان، إلى أن قطاع النهضة والإدارات المعنية، قد قامت بفض أسواق قرى سند، وحارس، المسيرى، طيبة بالنهضة، كما قامت إدارة إشغال الطريق وإدارة المتابعة الميدانية برفع الاشغالات بشارع الشرقاوي وشارع الجمهورية وسوق البردويل.



