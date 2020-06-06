بعد إعلان القاهرة.. السيسي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تتطلع إلى اضطلاع كافة الدول والقوى الإقليمية والدولية بمساندة ودعم مبادرة حل الأزمة الليبية أملا في إنهاء الأزمة، وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي.





ودعا "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس البرلمان الليبي وقائد الجيش الوطني الليبي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسئوليتها بشأن دعوة ممثلي المنطقة الشرقية، وحكومة الوفاق، وكافة الأطراف الليبية بما في ذلك ممثلين عن القوى السياسية والمجتمعية الليبية للتوجه إلى مقر الأمم المتحدة بجينيف في تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه لاطلاق المبادرة السياسية مرة أخرى، وذلك بحضور ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والأوروبي والجامعة العربية، ودول الجوار الليبي.

ويزور القاهرة حاليا كل من القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، حيث يعقد الطرفان مشاورات مع عدد من المسئولين المصريين للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا فضلا عن التدخل التركي في الأراضى الليبية.





ونرصد موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية وفقا لتأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا والمتمثل في:





- استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.

- إنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية.

- منح الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن.

- وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي التي من شأنها استمرار تفاقم الوضع الحالي الذي يشكل تهديدًا لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها.