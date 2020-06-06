بعد غلقه منذ سنوات.. إزالة الحواجز الخرسانية أمام مركز شرطة فرشوط في قنا

أزالت حملة مكبرة بإشراف اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، والعميد أحمد أبوبكر، رئيس مدينة فرشوط، الحواجز الخرسانية من أمام مركز شرطة فرشوط، لزيادة السيولة المرورية.





وتمكنت الحملة بإشراف حافظ محمود، نائب رئيس مجلس مدينة فرشوط،من رفع الحواجز بعظ إغلاق الطرق بالحواجز الخرسانية حول المركز لتأمين تلك المواقع، عقب ثورتي 25 يناير و30 يوينو.





كما رفعت الأجهزة التنفيذية والأمنية بنجع حمادي، شمالي محافظة قنا، الحواجز الخرسانية أمام مركز شرطة نجع حمادي، بعد مطالب المواطنين برفعها لزيادة السيولة المرورية بالشارع.





وقال عبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي: إنه تم رفع الحواجز، والتي تم وضعها منذ أعوام، والتي كانت تؤثر المظهر الجمالي أمام المركز، بالإضافة صنع تكدس مروري بالشارع المؤدي إلى ميدان الأوقاف ووسط المدينة.





جدير بالذكر أنه العديد من الأهالي بمحافظة قنا، طالبوا بإزالة الحواجز الخرسانية، لتسهيل حركة المرور أمام المواطنين، وهو ما استجابت له الأجهزة التنفيذية والأمنية، حتى لاقت هذه الخطوة استحسان من السائقين والمواطنين موجهين الشكر للجميع، الأمر الذى ساهم في عمل سيولة مرورية في مثل هذا الشارع الهام والحيوي بالمدينة.





جدير بالذكر أنه تم إعادة فتح شارع مركز الشرطة بدشنا، في استجابة سريعة من محافظ قنا اللواء أشرف الداودى، وذلك عقب عرض طلب أهالى الدائرة خلال لقاء محافظ قنا مع أعضاء مجلس النواب والذى جاء في إطار التواصل الفعال بين الجهاز التنفيذي للمحافظة ونواب البرلمان للوقوف على أهم التحديات بالمحافظة في كافة القطاعات ووضع الحلول المناسبة.



