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بعد غلقه منذ سنوات.. إزالة الحواجز الخرسانية أمام مركز شرطة فرشوط في قنا

السبت 06/يونيو/2020 - 01:35 م
الحملة
الحملة
بسام عبدالحميد
أزالت حملة مكبرة بإشراف اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، والعميد أحمد أبوبكر، رئيس مدينة فرشوط، الحواجز الخرسانية من أمام مركز شرطة فرشوط، لزيادة السيولة المرورية.

وتمكنت الحملة بإشراف حافظ محمود، نائب رئيس مجلس مدينة فرشوط،من رفع الحواجز بعظ إغلاق الطرق بالحواجز الخرسانية حول المركز لتأمين تلك المواقع، عقب ثورتي 25 يناير و30 يوينو.

كما رفعت الأجهزة التنفيذية والأمنية بنجع حمادي، شمالي محافظة قنا، الحواجز الخرسانية أمام مركز شرطة نجع حمادي، بعد مطالب المواطنين برفعها لزيادة السيولة المرورية بالشارع.

وقال عبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي: إنه تم رفع الحواجز، والتي تم وضعها منذ أعوام، والتي كانت تؤثر المظهر الجمالي أمام المركز، بالإضافة صنع تكدس مروري بالشارع المؤدي إلى ميدان الأوقاف ووسط المدينة.

جدير بالذكر أنه العديد من الأهالي بمحافظة قنا، طالبوا بإزالة الحواجز الخرسانية، لتسهيل حركة المرور أمام المواطنين، وهو ما استجابت له الأجهزة التنفيذية والأمنية، حتى لاقت هذه الخطوة استحسان من السائقين والمواطنين موجهين الشكر للجميع، الأمر الذى ساهم في عمل سيولة مرورية في مثل هذا الشارع الهام والحيوي بالمدينة. 

جدير بالذكر أنه تم إعادة فتح شارع مركز الشرطة بدشنا، في استجابة سريعة من محافظ قنا اللواء أشرف الداودى، وذلك عقب عرض طلب أهالى الدائرة خلال لقاء محافظ قنا مع أعضاء مجلس النواب والذى جاء في إطار التواصل الفعال بين الجهاز التنفيذي للمحافظة ونواب البرلمان للوقوف على أهم التحديات بالمحافظة في كافة القطاعات ووضع الحلول المناسبة. 

آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد في مصر

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الجمعة، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى الآن.

ارتفاع جديد في أعداد مصابي ووفيات فيروس كورونا

ومن جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة: إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.

تسجيل 1348 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة

وأكد متحدث الصحة، في بيان صحفي، تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

ولفت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

المحافظات الأعلى والأقل بشأن معدل إصابات كورونا

وأشار إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا

وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
بعد غلقه منذ سنوات.. إزالة الحواجز الخرسانية أمام مركز شرطة فرشوط في قنا
بعد غلقه منذ سنوات.. إزالة الحواجز الخرسانية أمام مركز شرطة فرشوط في قنا
بعد غلقه منذ سنوات.. إزالة الحواجز الخرسانية أمام مركز شرطة فرشوط في قنا
بعد غلقه منذ سنوات.. إزالة الحواجز الخرسانية أمام مركز شرطة فرشوط في قنا
بعد غلقه منذ سنوات.. إزالة الحواجز الخرسانية أمام مركز شرطة فرشوط في قنا
بعد غلقه منذ سنوات.. إزالة الحواجز الخرسانية أمام مركز شرطة فرشوط في قنا

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