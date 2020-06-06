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بمساحة 417.63 فدان.. تنفيذ 15 برجاً سكنياً بمشروع "صواري - غرب كارفور"

السبت 06/يونيو/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشروع "صواري - منطقة غرب كارفور" بمحافظة الإسكندرية، بمساحة 417.63 فدان.


وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرحلة الأولى بمساحة 120 فداناً، وتشمل تنفيذ 15 برجاً سكنياً (بدروم + أرضي + 12 دورا متكررا - وحدات سكنية كاملة التشطيب على أعلى مستوى)، وأعمال الطرق والمرافق الخاصة بالمشروع.

وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مخطط كمبوند سكنى فيلات بمساحة 41.8 فدان بإجمالى عدد 200 فيلا، بالمشروع، وجارٍ الاعتماد للبدء فى التنفيذ، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى بمشروع "صواري - منطقة غرب كارفور" بمحافظة الإسكندرية، فى نهاية يونيو 2022.

وعقد الدكتور عاصم الجزار، اجتماعاً مع استشاري مشروع "صواري - منطقة غرب كارفور"، بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة استخدامات الأراضي بالمشروع، والخدمات المخطط تنفيذها، حيث أكد الوزير على الاستغلال الأمثل لأراضي المشروع، وسرعة الانتهاء من جميع أعمال التصميمات، وسرعة البدء فى تنفيذ الأعمال بمنطقة الفيلات، وتوفير أماكن كافية لانتظار السيارات، لخدمة سكان المشروع.

وقال المهندس أحمد إبراهيم، المشرف على منطقة "غرب كارفور" بالإسكندرية، إنه تم الانتهاء من أعمال المخطط لمساحة 417.63 فدان، والتى صدر القرار الجمهوري رقم (225) لسنة 2019، بشان إعادة تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة تجمع عمراني جديد "صواري - منطقة غرب كارفور" بمحافظة الإسكندرية.

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