Advertisements

وزيرة الصحة توجه بإنشاء غرفة عمليات بمستشفى أبوقير النموذجي لاستقبال البلاغات

السبت 06/يونيو/2020 - 01:29 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
منى صموئيل
تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، مستشفى أبو قير النموذجي للتأمين الصحي، بمحافظة الإسكندرية، في إطار متابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وقال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة: إن الوزيرة استهلت جولتها بالتحدث مع المارة من المواطنين بجوار المستشفى، وأوصتهم بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية، مثل غسل اليدين باستمرار، وارتداء الكمامات قبل الخروج من المنزل، والتخلص الآمن من المستلزمات الوقائية بعد استخدامها، مشددة على ضرورة التباعد الاجتماعي للحفاظ على أفراد الأسرة، مؤكدة لهم أن الدولة تبذل كل جهودها للحفاظ على حياة المواطنين.

وأضاف المتحدث في بيان الويم السبت، أن الوزيرة تفقدت أماكن استقبال وفرز الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وغرف سحب العينات للحالات التي تخضع للعزل المنزلي، وراجعت كروت المتابعة لتلك الحالات،

كما تفقدت الوزيرة، أدوار المستشفى وقسمي المعامل والآشعة المقطعية، مشيدة بحسن عملية التنظيم وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى داخل المستشفى.

وتابع أن الوزيرة تابعت دورة المريض داخل المستشفى بداية من التشخيص وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، وتطبيق بروتوكولات العلاج، والعزل حسب الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من اعتماد نتائج الفحص الإكلينيكي، وأشعة الصدر، والتحاليل المعملية، كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس وبدء تلقي العلاج فورًا لحين ظهور نتيجة المسحة (pcr)، وفقًا لما تم تحديثه ببروتوكول التشخيص.

وأورد أن الوزيرة حرصت خلال جولتها بالمستشفى على الاستماع إلى المرضى المتواجدين بالمستشفى وأسرهم، وطمأنتهم على حالتهم الصحية، ووجهت بتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لكافة المرضى.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت بإنشاء غرفة عمليات داخلية، لاستقبال بلاغات المرضى للاستجابة السريعة لها والتعامل معها فورًا، كما وجهت مدير الإسعاف بالتنسيق مع هذه الغرفة لنقل الحالات المصابة إلى مختلف المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وذلك لتخفيف العبء عن مستشفيات التأمين الصحي.

ولفت إلى أن وزيرة الصحة والسكان حرصت على الاطمئنان على الأطقم الطبية والاستماع إليهم وتذليل أي تحديات تواجههم أثناء تأدية عملهم، كما وجهت الشكر لكافة الأطقم الطبية، لما يبذلونه من جهد وإخلاص في مواجهة فيروس كورونا، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، مضيفًا أن الأطقم الطبية حرصت على التقاط صورا تذكارية مع الوزيرة، معربين عن سعادتهم بزياراتها الميدانية للاطمئنان عليهم وتذليل أي تحديات قد تواجههم.
تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، مستشفى أبو قير النموذجي للتأمين الصحي، بمحافظة الإسكندرية، في إطار متابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وقال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة: إن الوزيرة استهلت جولتها بالتحدث مع المارة من المواطنين بجوار المستشفى، وأوصتهم بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية، مثل غسل اليدين باستمرار، وارتداء الكمامات قبل الخروج من المنزل، والتخلص الآمن من المستلزمات الوقائية بعد استخدامها، مشددة على ضرورة التباعد الاجتماعي للحفاظ على أفراد الأسرة، مؤكدة لهم أن الدولة تبذل كل جهودها للحفاظ على حياة المواطنين.

وأضاف المتحدث في بيان الويم السبت، أن الوزيرة تفقدت أماكن استقبال وفرز الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وغرف سحب العينات للحالات التي تخضع للعزل المنزلي، وراجعت كروت المتابعة لتلك الحالات،

كما تفقدت الوزيرة، أدوار المستشفى وقسمي المعامل والآشعة المقطعية، مشيدة بحسن عملية التنظيم وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى داخل المستشفى.

وتابع أن الوزيرة تابعت دورة المريض داخل المستشفى بداية من التشخيص وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، وتطبيق بروتوكولات العلاج، والعزل حسب الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من اعتماد نتائج الفحص الإكلينيكي، وأشعة الصدر، والتحاليل المعملية، كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس وبدء تلقي العلاج فورًا لحين ظهور نتيجة المسحة (pcr)، وفقًا لما تم تحديثه ببروتوكول التشخيص.

وأورد أن الوزيرة حرصت خلال جولتها بالمستشفى على الاستماع إلى المرضى المتواجدين بالمستشفى وأسرهم، وطمأنتهم على حالتهم الصحية، ووجهت بتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لكافة المرضى.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت بإنشاء غرفة عمليات داخلية، لاستقبال بلاغات المرضى للاستجابة السريعة لها والتعامل معها فورًا، كما وجهت مدير الإسعاف بالتنسيق مع هذه الغرفة لنقل الحالات المصابة إلى مختلف المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وذلك لتخفيف العبء عن مستشفيات التأمين الصحي.

ولفت إلى أن وزيرة الصحة والسكان حرصت على الاطمئنان على الأطقم الطبية والاستماع إليهم وتذليل أي تحديات تواجههم أثناء تأدية عملهم، كما وجهت الشكر لكافة الأطقم الطبية، لما يبذلونه من جهد وإخلاص في مواجهة فيروس كورونا، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، مضيفًا أن الأطقم الطبية حرصت على التقاط صورا تذكارية مع الوزيرة، معربين عن سعادتهم بزياراتها الميدانية للاطمئنان عليهم وتذليل أي تحديات قد تواجههم.
وزيرة الصحة توجه بإنشاء غرفة عمليات بمستشفى أبوقير النموذجي لاستقبال البلاغات
وزيرة الصحة توجه بإنشاء غرفة عمليات بمستشفى أبوقير النموذجي لاستقبال البلاغات
وزيرة الصحة توجه بإنشاء غرفة عمليات بمستشفى أبوقير النموذجي لاستقبال البلاغات
وزيرة الصحة توجه بإنشاء غرفة عمليات بمستشفى أبوقير النموذجي لاستقبال البلاغات
وزيرة الصحة توجه بإنشاء غرفة عمليات بمستشفى أبوقير النموذجي لاستقبال البلاغات
وزيرة الصحة توجه بإنشاء غرفة عمليات بمستشفى أبوقير النموذجي لاستقبال البلاغات
وزيرة الصحة توجه بإنشاء غرفة عمليات بمستشفى أبوقير النموذجي لاستقبال البلاغات
وزيرة الصحة توجه بإنشاء غرفة عمليات بمستشفى أبوقير النموذجي لاستقبال البلاغات
وزيرة الصحة توجه بإنشاء غرفة عمليات بمستشفى أبوقير النموذجي لاستقبال البلاغات
وزيرة الصحة توجه بإنشاء غرفة عمليات بمستشفى أبوقير النموذجي لاستقبال البلاغات
وزيرة الصحة توجه بإنشاء غرفة عمليات بمستشفى أبوقير النموذجي لاستقبال البلاغات
وزيرة الصحة توجه بإنشاء غرفة عمليات بمستشفى أبوقير النموذجي لاستقبال البلاغات
وزيرة الصحة توجه بإنشاء غرفة عمليات بمستشفى أبوقير النموذجي لاستقبال البلاغات
وزيرة الصحة توجه بإنشاء غرفة عمليات بمستشفى أبوقير النموذجي لاستقبال البلاغات
وزيرة الصحة توجه بإنشاء غرفة عمليات بمستشفى أبوقير النموذجي لاستقبال البلاغات
وزيرة الصحة توجه بإنشاء غرفة عمليات بمستشفى أبوقير النموذجي لاستقبال البلاغات
وزيرة الصحة توجه بإنشاء غرفة عمليات بمستشفى أبوقير النموذجي لاستقبال البلاغات
وزيرة الصحة توجه بإنشاء غرفة عمليات بمستشفى أبوقير النموذجي لاستقبال البلاغات
وزيرة الصحة توجه بإنشاء غرفة عمليات بمستشفى أبوقير النموذجي لاستقبال البلاغات
وزيرة الصحة توجه بإنشاء غرفة عمليات بمستشفى أبوقير النموذجي لاستقبال البلاغات
وزيرة الصحة توجه بإنشاء غرفة عمليات بمستشفى أبوقير النموذجي لاستقبال البلاغات
وزيرة الصحة توجه بإنشاء غرفة عمليات بمستشفى أبوقير النموذجي لاستقبال البلاغات
وزيرة الصحة توجه بإنشاء غرفة عمليات بمستشفى أبوقير النموذجي لاستقبال البلاغات
وزيرة الصحة توجه بإنشاء غرفة عمليات بمستشفى أبوقير النموذجي لاستقبال البلاغات
وزيرة الصحة توجه بإنشاء غرفة عمليات بمستشفى أبوقير النموذجي لاستقبال البلاغات
وزيرة الصحة توجه بإنشاء غرفة عمليات بمستشفى أبوقير النموذجي لاستقبال البلاغات
وزيرة الصحة توجه بإنشاء غرفة عمليات بمستشفى أبوقير النموذجي لاستقبال البلاغات
وزيرة الصحة توجه بإنشاء غرفة عمليات بمستشفى أبوقير النموذجي لاستقبال البلاغات

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة مستشفى أبوقير النموذجي محافظة الاسكندري الصحىة

أخبار تهمك

لم تتحسن أو تتأخر.. تفاصيل جديدة عن حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ حوالي 10 ساعة

بعد شفاء المصابين.. شروط تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم

منذ ساعتين و 49 دقيقة

والد نجم الأهلي يكشف حالة أسرة اللاعب بعد إصابتهم بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

لا تصلح لهذه الفئات.. معلومات عن الكمامة القماش قبل طرحها (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يعلن عن مبادرة للأزمة الليبية: لحظة تطلعت إليها (فيديو)

منذ 42 دقيقة

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 15 ساعة

مهاجم النجم الساحلي يوجه صفعة للأهلي والزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"ظهرت الآن".. ننشر رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يومين

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:30 ص

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

08:48 ص

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

09:18 ص

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

08:10 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

03:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين