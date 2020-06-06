Advertisements

توقعات بزيادة نسبة العجز الاقتصادي في الهند بنسبة 1.8%

السبت 06/يونيو/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
توقع كبير مستشاري الاقتصاد في الهند كريشنامورثي سوبرامانيان أن تزيد نسبة العجز في البلاد بما يتراوح بين 7ر1 و8ر1 في المئة، عن نسبة 5ر3 المستهدفة في موازنة العام المالي الحالي الذي بدأ في شهر أبريل الماضي، بحسب صحيفة "بزينس ستاندارد".


وبحسب "الألمانية" قال سوبرامانيان في مقابلة مع الصحيفة، أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت: "في ظل زيادة 50 في المئة، أو ما يقاربها، لمعدلات الإقراض، والتي تم الإعلان عنها، من المعقول أن تصدر تقديرات في هذا الوقت تتوقع زيادة في نسبة العجز مقارنة بالنسبة المستهدفة في الموازنة."


كما أشار سوبرامانيان إلى مخاطر أخرى تتعلق بتوقعات معدل نمو اقتصادي عند 2ر1 في المئة إلى 2 في المئة على مدار العام، وهي تقديرات صدرت خلال الأسابيع الأولى من الإغلاق العام الذي فرض أواخر شهر مارس الماضي للحد من تفشي وباء كورونا المستجد في البلاد.


ونقلت الصحيفة عن سوبرامانيان قوله إنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الهندي "انكماشا ملموسا" خلال الربع الأول من العام (أبريل-يونيو).


وبحسب بلومبرج، فإن نسبة العجز 3ر5 في المئة التي يتوقع سوبرامانيان أن يسجلها الاقتصاد الهندي، أقل بكثير من نسبة 2ر7 في المئة التي يتوقعها سوفوديب راكشيت، من مؤسسة "كوتاك انستيتيوشنال اكوتيز" في مومباي، لتكون الأكبر منذ عام 1991


وترى وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني أن الاقتصاد الهندي يواجه إمكانية تسجيل أول انكماش له منذ أكثر من أربعة عقود. وخفضت الوكالة يوم الاثنين الماضي تصنيف الهند إلى أقل مستوى من حيث الاستثمار، مع آفاق سلبية، وهو ما شكل مفاجأة لخبراء الاقتصاد.

أخبار تهمك

لم تتحسن أو تتأخر.. تفاصيل جديدة عن حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ حوالي 13 ساعة

بعد شفاء المصابين.. شروط تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 15 ساعة

والد نجم الأهلي يكشف حالة أسرة اللاعب بعد إصابتهم بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يعلن عن مبادرة للأزمة الليبية: لحظة تطلعت إليها (فيديو)

منذ 39 دقيقة

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

لا تصلح لهذه الفئات.. معلومات عن الكمامة القماش قبل طرحها (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ حوالي 10 ساعة

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يومين

مهاجم النجم الساحلي يوجه صفعة للأهلي والزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

"ظهرت الآن".. ننشر رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة

منذ حوالي 11 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:30 ص

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

08:48 ص

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

09:18 ص

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

08:10 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

03:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين