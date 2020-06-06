ريال مدريد يقتحم صراع التعاقد مع إسماعيل بن ناصر

دخل مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني في صراع التعاقد مع اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب خط وسط فريق ميلان الإيطالي هذا الصيف.





ويرغب ناديي مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي في ضم بن ناصر بعد مستواه المميز مع فريقه ميلان خلال الموسم الجاري.





وأبرز بن ناصر مستواه خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية في مصر مع منتخب بلاده الجزائر.





وأشارت تقارير إسبانية إلى أن ريال مدريد حدد بن ناصر ليكون بديل للبرازيلي كاسيميرو، حيث يرى زين الدين زيدان بأن لاعب خط وسط الريال يجب وجود بديل قوي له على مدار الموسم.





الجدير بالذكر أن ميلان حدد سعر بن ناصر وان الجزائري لن يرحل عن صفوف الفريق بأقل من سعر 50 مليون يورو وهو الشرط الجزائي في عقده.



