أكرم توفيق يطالب الأهلي يحسم مصيره قبل مناقشة عروض الرحيل

اقرأ أيضا.. الأهلي يكشف حقيقة رحيل حسين الشحات هذا الصيف





كشف مسؤولو النادي الأهلي حقيقة رحيل حسين الشحات جناح الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد العروض التي تقدمت للاعب في الفترة الأخيرة.





ولا يريد حسين الشحات الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء هذا الصيف، وأيضاً أبلغ المدرب السويسري رينيه فايلر إدارة النادي بأن اللاعب سوف يكون ضمن خططه مع الفريق في المستقبل.





ونفى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وجود عرض من نادي النصر السعودي لضم حسين الشحات في الميركاتو الصيفي، وأكد أن الفريق لا يفكر في بيع اللاعب مهما كانت العروض المالية.



