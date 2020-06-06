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أكرم توفيق يطالب الأهلي يحسم مصيره قبل مناقشة عروض الرحيل

السبت 06/يونيو/2020 - 01:59 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
محمد الصو
طالب أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى صفوف الجونة، حسم أموره من العودة إلى القلعة الحمراء، بالموسم الجديد.

وتواصل توفيق مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، من أجل معرفة مصيره من العودة إلى صفوف الفريق، أو استمراره بالخارج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد توفيق خلال تواصله مع النادي الأهلي، أنه يمتلك عدد من العروض للرحيل إليها بالموسم الجديد، ويرغب في حسم مصيره قبل الدخول في مفاوضات مع أي نادي.

وأبلغ عبدالحفيظ، اللاعب أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لم يحسم ملف العائدين حتى هذه اللحظة، على أن يتم معرفة كل الأمور خلال الأيام المقبلة.

ويرغب سموحة، في التعاقد مع توفيق خلال الموسم المقبل، بجانب عدد من العروض أبرزها سعي الجونة للاحتفاظ بلاعبه لمدة موسم آخر.

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية، حول رغبة النادي الأهلي في إستعادة لاعبه مرة أخرى لتدعيم خط الوسط، في ظل تأكد رحيل حسام عاشور نهاية الموسم الجاري.

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كشف مسؤولو النادي الأهلي حقيقة رحيل حسين الشحات جناح الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد العروض التي تقدمت للاعب في الفترة الأخيرة.

ولا يريد حسين الشحات الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء هذا الصيف، وأيضاً أبلغ المدرب السويسري رينيه فايلر إدارة النادي بأن اللاعب سوف يكون ضمن خططه مع الفريق في المستقبل.

ونفى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وجود عرض من نادي النصر السعودي لضم حسين الشحات في الميركاتو الصيفي، وأكد أن الفريق لا يفكر في بيع اللاعب مهما كانت العروض المالية.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي قد تعاقد مع حسين الشحات في الميركاتو الشتوي لموسم 2019 مقابل 4,5 مليون يورو وذلك في أغلى صفقة بتاريخ القلعة الحمراء.

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رياضة الصفوف الإنتقالات الصيفية اكرم توفيق اخبار الرياضة

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