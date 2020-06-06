عاجل.. السيسي يعلن عن مبادرة للأزمة الليبية: لحظة تطلعت إليها (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التوصل لمبادرة سياسية مشتركة لإنهاء الصراع في ليبيا هى لحظة تطلع لها خلال السنوات الماضية، مؤكدا أنه إذا صدقت نوايا الجميع وخلصت فأن المبادرة ستكون نواة لمرحلة جديدة نحو عودة الحياة الطبيعية والأمنة لليبيا.





وأشار "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس البرلمان الليبي وقائد الجيش الوطني الليبي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنه من دواعي الاعتزاز أن تعلن المبادرة من مصر التي هدفت كل تحركاتها المخلصة طيلة الأعوام الماضية إلى إنهاء معاناة الشعب الليبي.

ويزور القاهرة حاليا كل من القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، حيث يعقد الطرفان مشاورات مع عدد من المسئولين المصريين للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا فضلا عن التدخل التركي في الأراضى الليبية.





ونرصد موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية وفقا لتأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا والمتمثل في:





- استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.

- إنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية.

- منح الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن.

- وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي التي من شأنها استمرار تفاقم الوضع الحالي الذي يشكل تهديدًا لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها.