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السيسي بعد لقائه حفتر: أثبت أنه يضع مصلحة ليبيا نصب أعينه (فيديو)

السبت 06/يونيو/2020 - 01:11 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن رئيس البرلمان الليبي وقائد الجيش الوطني الليبي أثبتا أنهم قائدان ليبيان برهنا خلال اللقاءات التي جمعتهما في القاهرة على رغبتهما الأكيدة في إنفاذ رغبة الشعب الليبي، وأن تكون سيادة ليبيا مصونة.

وأشار "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس البرلمان الليبي وقائد الجيش الوطني الليبي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنهما أثبتا أنهم يضعون نصب أعينهما مصلحة ليبيا، والليبين، فقد تحلا بالحس الوطني حتى أمكنا التوصل لمبادرة سياسية مشتركة لإنهاء الصراع في ليبيا.
ويزور القاهرة حاليا كل من القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، حيث يعقد الطرفان مشاورات مع عدد من المسئولين المصريين للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا فضلا عن التدخل التركي في الأراضى الليبية.

ونرصد موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية وفقا لتأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا والمتمثل في:

- استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.
- إنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية.
- منح الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن.
- وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي التي من شأنها استمرار تفاقم الوضع الحالي الذي يشكل تهديدًا لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها.
- الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، لا سيما من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين، إلى جانب رفض أي تدخل خارجي في هذا الخصوص.

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ليبيا عقيلة صالح حفتر بوابة الفجر الفجر السيسي

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