امازون تكشف تأثر طلبات العملاء وكيفية تنفيذها بعد حريق مستودعها بكاليفورنيا (فيديو)

أكدت ليزا ليفاندوفسكي، المتحدثة باسم مجموعة امازون العالمية لخدمات التجارة الإلكترونية، اليوم السبت الموافق 6/6/2020، في بيان لها "نحن سعداء بأن الجميع فى أمان، ونشكر جهود رجال الإطفاء المحليين والمستجيبين الأوائل، وتم تشغيل هذا الموقع بواسطة طرف خارجى، وسندعمه طوال هذه العملية".





جاء ذلك تعليقًا علي نشوب حريق ضخم، أمس الجمعة، في أحد مستودعات شركة امازون بولاية كاليفورنيا الأمريكية.





وأوضحت ليزا لم تتأثر مواقع امازون القريبة بالحريق الذي اجتاح المبنى بأكمله، وتتوقع الشركة أن يكون للحريق تأثير ضئيل على العملاء، كما سيتم تنفيذ الطلبات من مواقع أخرى.





وأظهر مقطع فيديو ألسنة لهب تبتلع المبنى مع تصاعد أعمدة الدخان الأسود في الهواء، ووفقًا لشركة امازون، فإن (Kuehne + Nagel International AG)، الشركة العالمية للخدمات اللوجستية التي تدير مركز التوزيع، تعمل على مساعدة عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في شحن المنتجات الكبيرة جدًا للعملاء.





ويقع المستودع في المبنى رقم 2200 من شارع ويست لوجونيا جنوب كاليفورنيا وكان نحو 100 موظف فى الداخل ولكن تم إجلاؤهم قبل وصول رجال الإطفاء، ولم يبلغ مسؤولو الإطفاء عن وقوع إصابات.





وبحسب جيم توبولسكي، رئيس إطفاء ريدلاندز بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في تصريحات نقلتها وكالات أنباء عالمية ، فإنه سيتم بدء تحقيقً عاجل فى سبب الحريق الهائل الذى اندلع فى مخازن شركة امازون.



