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الصفاقسي يطالب الأهلي بتأجيل رد 100 ألف دولار بسبب كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 02:19 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
محمد الصو
تواصل مسؤولو نادي الصفاقسي التونسي، مع إدارة النادي الأهلي، من أجل مطالبتهم بالانتظار على قيمة الـ 100 ألف دولار حتى أنتهاء أزمة فيروس كورونا والتي جرى تحويلها من قبل الأهلي عن طريق الخطأ في صفقة جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وكان مجلس الأهلي السابق برئاسة محمود طاهر، حول 125 ألف دولار إلى النادي التونسي خلال التعاقد في صفقة جونيور أجايي، وتوصل الطرفين إلى رد المبلغ على أقساط، الأمر الذي لم يتحقق من قبل إدارة الصفاقسي ودفعت إدارة النادي التونسي 25 ألف دولار فقط، ليتبقى 100 ألف دولار.

وتعهدت إدارة الصفاقسي للأهلي برد المبلغ في أسرع وقت خلال الأيام المقبلة مطالبين إياهم سحب الشكوى المقدمة ضدهم في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والتي تهدد مشاركتهم بالنسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى حصل النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على عرض من أحد الأندية الصينية للتوقيع مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات، أن النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق، يمتلك عرض مغري من أندية القمة في الصين للرحيل إلى صفوفه بالموسم الجديد.

وأضاف المصدر: "العرض الذي تلقاه اللاعب مغري للنادي من الناحية المادية، وسيتم مناقشة الأمر مع الجهاز الفني لحسم أمره مستقبلاً".

وتابع: "السويسري رينيه فايلر المدير الفني، يرفض رحيل أي لاعب عن الفريق، خاصةً اللاعب النيجيري الذي يعد واحد من أركانه الأساسية".

ومن المقرر أن ينتهي عقد أجايي مع النادي الأهلي، في عام 2023 المقبل، ويستعد مع فريقه حاليًا لاستئناف مسابقة الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا.

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رياضة الصفوف الصفاقسي الإنتقالات الصيفية اصل اخبار الرياضة أزمة فيروس كورونا

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