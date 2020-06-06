ياسمين صبري تقضي إجازتها الصيفية مع أسرتها في الساحل الشمالي



وتقضي ياسمين، عدة أيام مع أهلها في الساحل لتستجم معهم وتبتعد عن أجواء الضغط النفسي الناتج عن جائحة الكورونا المستجد.



جدير بالذكر أن ياسمين صبري شاركت في سباق دراما رمضان 2020 في مسلسل "فرصة ثانية"، الذي من بطولتها وشارك في بطولته كل من أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سنيرجى.







تتواجد الفنانة ياسمين صبري، حاليًا في الساحل الشمالي لقضاء إجازتها الصيفية مع أسرتها، دون زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.