Advertisements

ياسمين صبري تقضي إجازتها الصيفية مع أسرتها في الساحل الشمالي

السبت 06/يونيو/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
نور طلعت

تتواجد الفنانة ياسمين صبري، حاليًا في الساحل الشمالي لقضاء إجازتها الصيفية مع أسرتها، دون زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وتقضي ياسمين، عدة أيام مع أهلها في الساحل لتستجم معهم وتبتعد عن أجواء الضغط النفسي الناتج عن جائحة الكورونا المستجد.

جدير بالذكر أن ياسمين صبري شاركت في سباق دراما رمضان 2020 في مسلسل "فرصة ثانية"، الذي من بطولتها وشارك في بطولته كل من أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سنيرجى.


أخبار تهمك

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 15 ساعة

بعد شفاء المصابين.. شروط تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ حوالي 13 ساعة

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. السيسي يعلن عن مبادرة للأزمة الليبية: لحظة تطلعت إليها (فيديو)

منذ 41 دقيقة

"ظهرت الآن".. ننشر رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مهاجم النجم الساحلي يوجه صفعة للأهلي والزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

لا تصلح لهذه الفئات.. معلومات عن الكمامة القماش قبل طرحها (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

لم تتحسن أو تتأخر.. تفاصيل جديدة عن حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يومين

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

والد نجم الأهلي يكشف حالة أسرة اللاعب بعد إصابتهم بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:30 ص

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

08:48 ص

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

09:18 ص

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

08:10 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

03:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين