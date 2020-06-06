آيتن عامر تُشعل "إنستجرام" بأحدث ظهور لها

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تحرص الفنانة آيتن عامر على التواصل الدائم مع محبيها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت آيتن عامر صورة جديدة لها، ظهرت فيها وهي مُرتدية شميز باللون الأبيض يتسم بوجود واحد كم قصير،وتركت شعرها مُنسدلاً، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً، وعلقت على الصورة قائلة :"صباح الورد".



والجدير بالذكر أن آيتن عامر خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "فرصة ثانية"، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، دياب، محمد جمعة، نهال عنبر، محمد أبو داوود.