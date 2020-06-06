عاجل.. تأجيل محاكمة سما المصري لجلسة 27 يونيو الجاري

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور، اليوم السبت، محاكمة سما المصرى لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، لجلسة 27 يونيو الجارى.

وأوضحت أوراق القضية أن سما المصرى تواجه اتهامات التحريض على الفسق والفجور، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، بنشر صور وفيديوهات خادشة للحياء، والتحريض على نشر وبث مقاطع خادشة للحياء.



