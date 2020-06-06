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مواعيد ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

السبت 06/يونيو/2020 - 12:47 م
مواعيد مباريات كاس الاتحاد
مواعيد مباريات كاس الاتحاد
أحمد عصام
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالأمس عن مواعيد ربع نهائي كأس الاتحاد وذلك بعد توقف النشاط الرياضي في بداية شهر مارس بسبب انتشار فيروس كورونا.

وسوف تعود جميع المباريات في انجلترا بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، وتأهلت 8 أندية لربع نهائي كأس الاتحاد وهم (مانشستر سيتي - نوريتش سيتي - أرسنال - شيفيلد يونايتد - ليستر سيتي - تشيلسي - نيوكاسل يونايتد - مانشستر يونايتد).

وتأتي مواعيد ربع نهائي كأس الاتحاد :-
- نوريتش سيتي ضد مانشستر يونايتد .. يوم السبت 27 يونيو.
- شيفيلد يونايتد ضد آرسنال .. يوم الأحد 28 يونيو.
- ليستر سيتي ضد تشيلسي .. يوم الأحد 28 يونيو.
- نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي .. يوم الأحد 28 يونيو.

الجدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي هو بطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث توج السيتي بجميع البطولات في انجلترا بالموسم الماضي.

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الاتحاد الإنجليزي يعلن مواعيد مباريات كأس الاتحاد

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