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الفلبين تؤكد 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 12:37 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أبلغت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم السبت، عن سبع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد و714 إصابة أخرى.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 994 بينما وصلت الحالات المؤكدة إلى 2140، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد عاد ملايين الأشخاص إلى العمل في مانيلا، عاصمة الفلبين، يوم الاثنين الماضي، حيث تم تخفيف أحد أقسى وأطول عمليات إغلاق لفيروس كورونا المستجد في العالم للمساعدة على إنعاش اقتصاد تضرر من الإغلاق.

سمحت السلطات لوسائل النقل العام مثل القطارات والحافلات المكوكية بالعمل في مانيلا ولكن على نطاق محدود، مما أجبر الركاب على الانتظار في طوابير طويلة لساعات، وترك مئات العمال عالقين، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال ستيفن جون كابوساو، الذي سار عدة كيلومترات في أول يوم عمل له بعد أن احتجز في منزله لمدة 11 أسبوعًا: "ولا بد لي من العودة إلى العمل".

وأضاف "كابوساو"، 24 سنة، مخطط صيانة في شركة طيران، أن حاجته لكسب لقمة العيش فاقت خوفه من الفيروس، موضحًا: "الخوف من الإصابة بالفيروس سيكون موجودًا دائمًا."

مع ثالث أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس وثاني أعلى حصيلة رسمية للوفيات في جنوب شرق آسيا، سمحت الفلبين أيضًا بإعادة فتح المزيد من الشركات، ويمكن للناس الآن مغادرة منازلهم بدون تصاريح حكومية.

كانت الإجراءات من بين أكثر الإجراءات صرامة في العالم، على قدم المساواة مع تلك الخاصة بمدينة ووهان الصينية ، حيث ظهر الفيروس التاجي لأول مرة، وأكثر صرامة من القيود في ذروة العدوى في إيطاليا وإسبانيا، مما أدى إلى توقف الاقتصاد فجأة.

تم تخفيف عمليات الإغلاق في المدن الصغيرة خارج منطقة مانيلا في وقت سابق.

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