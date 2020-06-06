تقارير مغربية تكشف مصير وموعد عودة البطولات الإفريقية

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كشفت لجنة الطوارئ بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، عن صدور مجموعة من القرارات الجديدة، التي تخص مستقبل بطولات الأندية للموسم الحالي والموسم المقبل.



وأفادت تقارير صحفية مغربية اليوم، أن لجنة الطوارئ الكاف أصدرت قرارات أبرزها: تحديد الأول من سبتمبر المقبل، كموعد للفترة الأولى، لتسجيل لوائح الأندية ضمن مسابقتي كأس رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك حتى العشرين من الشهر نفسه.



وتابعت: "تبدأ الفترة الثانية لتقييد اللاعبين، انطلاقا من 21 للشهر ذاته، على أن تنتهي عند 30 منه ، مع التنبيه على عدم مشاركة اللاعبين الذين تم تسجيلهم في الفترة الثانية، قبل دوري 16 من المسابقتين الإفريقيتين، مع إلغاء الغرامات المالية المترتبة عن ذلك".



وأضافت: "تم إلغاء الدور التمهيدي في البطولتين الإفريقيتين، على أن تنطلق المنافسات، بدء من مباريات دور 64 ودور 32 في شهر أكتوبر، على أن تنطلق مباريات المجموعات لدور 16 في شهر نونبر، مع وجود سيناريو تم الاتفاق حول باقي المنافسات".



وأصبح من الضروري إتمام جولات البطولات في القارة الإفريقية، لتحديد الفرق المشاركة في مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية، بعد رفع حالة الطوارئ الصحية المفروضة بالبلاد.



واختتمت: "سيتم الانتظار لما سيسفر عنه اجتماع الجهات المسؤولة، بخصوص مستقبل البطولة الوطنية، لوضع برنامج خاص بالمباريات المؤجلة والجولات التسعة المتبقية، بشكل يساهم في إكمال الموسم الكروي الحالي، والتعرف عن هوية الفرق الوطنية الأربعة المتصدرة للترتيب، والاطلاع على الفريقين المغادرين للبطولات".