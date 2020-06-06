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والد نجم الأهلي يكشف حالة أسرة اللاعب بعد إصابتهم بفيروس كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 01:01 م
احمد فتحي
احمد فتحي
محمد الصو
تحدث فتحي عبدالمنعم والد أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخر تطورات الحالية الصحية لنجله وأسرته بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأكد فتحي في تصريحات إعلامية اليوم: "الحمد لله، الحالة مستقرة للأسرة، أحمد فتحي حاليًا يقوم بدور الطبيب ويقوم بمراعاة أسرته أثناء فترة العزل المنزلي".

وتابع "كان هناك ارتفاع في درجة حرارة الطفلة الصغيرة فاطيمة، تم اجراء التحاليل اللازمة والفحوصات، وثبتت إيجابية مسحة خديجة وفاطيمة ووالدتهم، تم التواصل مع الأطباء لتلقي التعليمات اللازمة".

وأعلنت نورا إسماعيل، زوجة اللاعب أحمد فتحي إصابتها بفيروس كورونا هي وبناتها خلال الساعات القليلة الماضية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت زوجة نجم الأهلي، من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مطالبة المتابعين بالدعاء لها بعد إصابتها بفيروس كورونا هي وبناتها، حيث كتبت قائلة: "ادعولنا إحنا كورونا أنا وبناتي".

وكان أحمد فتحي أعلن رحيله عن النادي الأهلي بشكل رسمي، والتوقيع لصفوف بيراميدز سبورت، بداية من الموسم المقبل مكتفيًا بما قدمه للمارد الأحمر بالسنوات الماضية.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بالوقت الحالي، بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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