عرض "الرسالة" و"أسد الصحراء" قريبًا على "نيتفلكس"

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تعرض منصة "نتفلكس" فيلمي "الرسالة" و"أسد الصحراء" للمخرج السوري الراحل مصطفى العقاد، وذلك يوم 18 يونيو المقبل.



فيلم الرسالة تم إنتاجه عام 1976، وهو بطولة عبدالله غيث، منة واصف، أحمد مرعي، ومدته ثلاثة ساعات وسبعة وعشرون دقيقة.. وتقييمه على موقع IMDB،8.9 من 10.



و فيلم"أسد الصحراء" ، تم إنتاجه عام 1980، و يتحدث عن سيرة "عمر المختار" وهو من بطولة أنطوني كوين، أوليفر ريد، راف فالون، وغيرهم عدد كبير من الممثلين. وتقييمه على موقع السينما IMDB 8.4 من 10



وأعلنت المنصة أيضًا عن عرض مجموعة من الأفلام للمخرج الراحل يوسف شاهين، يوم 18 من شهر يونيو الجاري، ومن بين هذه الأفلام "إسكندرية كمان وكمان"،"عودة الأبن الضال"، "المهاجر"، "صراع في الوادي" ، و"حدوتة مصرية" .