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مهاجم النجم الساحلي يوجه صفعة للأهلي والزمالك

السبت 06/يونيو/2020 - 12:32 م
كريم لعريبي
كريم لعريبي
عبد القادر عرابي
أشار تقرير صحفي اليوم، وجود رغبة من ناديي الأهلي والزمالك، بالإضافة لنادي بيراميدز، في ضم أحد نجوم نادي النجم الساحلي التونسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً للتقارير، فإن الجزائري "كريم لعريبي" مهاجم نادي النجم الساحلي التونسي يجد اهتماماً من الثلاثي المصري، للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي.

إلا أن موقع "أفريكا توب سبورت" ذكر أن رغبة اللاعب الرئيسية هي خوض تجربة الإحتراف الخارجي، لا سيما وأنه يمتلك عروضاً من الدوري الفرنسي.

وتألق اللاعب بشكل لافت مع نادي النجم الساحلي خلال الموسم الجاري، بتسجيله 10 أهداف خلال بطولة دوري أبطال أفريقيا، كما ظهر أمام الأهلي في دور المجموعات في البطولة.

وقاد اللاعب نادي النجم الساحلي للحصول على لقب البطولة العربية خلال العام الماضي على حساب نادي الهلال السعودي.

جدير بالذكر أن اللاعب انضم لنادي النجم الساحلي من نادي دفاع تاجنات الجزائري في يناير عام 2019.

ويستهدف الأهلي والزمالك ضم مهاجم أجنبي خلال الميركاتو الصيفي القادم، في ظل ارتباطهما بالعديد من الأسماء.

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مهاجم النجم الساحلي رياضة الزمالك الاهلي الإنتقالات الصيفية

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