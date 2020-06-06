الدولار يرتفع مقابل 17 عملة منذ بداية 2020

سجل الدولار الأمريكي أداء قويا منذ بداية 2020 إذ ارتفع أمام 17 عملة من أصل 22 عملة، فيما سجل ارتفاعا على أساس سنوي أمام 13 عملة.









وجل الدولار ارتفاعا منذ بداية العام مقابل ست عملات (تشكل أكثر من ثلث الـ العملات الـ 17) بنسبة تفوق الـ 10 في المائة، بصدارة الريال البرازيل الذي ارتفع الدولار أمامه 27.4 في المائة.









وثانيا جاء الجنيه السوداني الذي ارتفع الدولار أمامه 22.2 في المائة، ثم الليرة التركية 13.8 في المائة، والروبل الروسي 11 في المائة.









وفي الترتيب السابع حلت الروبية الهندية، إذ ارتفع الدولار الأمريكي مقابلها 6 في المائة، ثم البات التايلندي 5.7 في المائة، وتاسعا الجنيه الاسترليني 5 في المائة، وعاشرا الوون الكوري 4.7 في المائة.









الدولار الكندي جاء في المركز الحادي عشر، إذ ارتفع الدولار أمامه 3.9 في المائة، ثم الزلوتي البولندي 3.4 في المائة، ثم اليوان الصيني 1.9 في المائة، والجنيه المصري 1.2 في المائة، والدولار الأسترالي والين الياباني بنحو 0.6 في المائة لكل منهما، وآخر العملات التي ارتفع الدولار أمامها الدونغ الفيتنامي بنسبة نمو قدرها 0.4 في المائة.









في المقابل، تراجع الدولار الأمريكي أمام خمس عملات، وهي الكرونة السويدية 1.8 في المائة، ثم الفرنك السويسري 1.0 في المائة، واليورو 1 في المائة، والدولار التايواني 0.4 في المائة، والروبية الإندونيسية 0.1 في المائة.









أما من حيث الأداء السنوي، فارتفع الدولار الأمريكي أمام 13 عملة، أولها البيزو الأرجنتيني 54.1 في المائة، ثم الريال البرازيلي 29 في المائة، والجنيه السوداني 22.2 في المائة، والبيزو المكسيكي 14.8 في المائة، والليرة التركية 11.4 في المائة.



