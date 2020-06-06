"تعبنا قلبك بس إنت قوتنا".. رسالة مؤثرة من حسني شتا لـ أشرف زكي

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تمنى الفنان حسني شتا الشفاء العاجل لنقيب المهن التمثيلية الدكتور والفنان أشرف زكي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر حسني شتا مجموعة من الصور التي جمعته بالفنان أشرف زكي، وعلق على الصور قائلاً:"ساعات بحس فعلاً إنه أخويا الكبير وساعات بحس إنه صاحبي، وطول الوقت بحس إنه أبويا التاني،دكتور أشرف زكي فعلاً الكلام عن جدعنته وطيبة قلبه ووقوفه مع الكل وإخلاصه في عمله وتفانيه في حبه وخدمة كل ولاده وأخواته وزملائه من الفنانين مش هيخلص ولاهقدر اديله حقه بس فعلا هو الضهر والسند لينا كلنا".





وتابع حسني شتا قائلاً :" ربنا يخليك لبيتك وأسرتك ولينا يادكتور ويديلك الصحه والسعادة طول الوقت، وألف حمدالله علي سلامتك من العملية وإحنا آسفين تعبنا قلبك شوية بس انت قوتنا واحنا قدرك، ربنا يحفظك ويسعد قلبك، يافخر المهنة وكبير نقابتنا".



والجدير بالذكر أن حسني شتا خاض السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل" ليالينا ٨٠"،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد صالح،

ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عبدالفتاح، بطولة إياد نصار، غادة عادل، خالد الصاوي، صابرين، محمد عادل، نهى عابدين.