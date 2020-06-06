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عاجل.. السيسي يستقبل المشير خليفة حفتر بـ"الاتحادية"

السبت 06/يونيو/2020 - 12:10 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أعلن المتحدث باسم الرئاسة، عن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل من عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر، بقصر الاتحادية، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأوضح متحدث الرئاسة، السبت، أن لقاء الرئيس بالقادة الليبين يأتي من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق استقرار ليبيا.

ويزور القاهرة حاليا كل من القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، حيث يعقد الطرفان مشاورات مع عدد من المسئولين المصريين للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا فضلا عن التدخل التركي في الأراضى الليبية.

ونرصد موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية وفقا لتأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا والمتمثل في:

- استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.
- إنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية.
- منح الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن.
- وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي التي من شأنها استمرار تفاقم الوضع الحالي الذي يشكل تهديدًا لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها.
- الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، لا سيما من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين، إلى جانب رفض أي تدخل خارجي في هذا الخصوص.

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مصر ليبيا عقيلة صالح خليفة حفتر بوابة الفجر الفجر السيسي الجيش الليبي الاتحادية

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