بعد خضوعه لعملية جراحية.. ويزو توجه رسالة لـ أشرف زكي

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تمنت الفنانة ويزو الشفاء العاجل للفنان أشرف زكي بعد إجرائه لعملية تركيب دعامتين في القلب، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت ويزو صورة لها برفقة نقيب المهن التمثيلية الدكتور والفنان أشرف زكي، وعلقت على الصورة، قائلة:"الف مليون سلامه عليك يادكتور أشرف ربنا يشفيك ويخليك لينا"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء له بالشفاء العاجل.



والجدير بالذكر أن ويزو خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "رجالة البيت"، وهو بطولة أحمد فهمي أكرم حسني، بيومى فؤاد، لطفي لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي.