Advertisements

بعد خضوعه لعملية جراحية.. ويزو توجه رسالة لـ أشرف زكي

السبت 06/يونيو/2020 - 12:07 م
بوابة الفجر
هبة أحمد



تمنت الفنانة ويزو الشفاء العاجل للفنان أشرف زكي بعد إجرائه لعملية تركيب دعامتين في القلب، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت ويزو صورة لها برفقة نقيب المهن التمثيلية الدكتور والفنان أشرف زكي، وعلقت على الصورة، قائلة:"الف مليون سلامه عليك يادكتور أشرف ربنا يشفيك ويخليك لينا"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء له بالشفاء العاجل.

والجدير بالذكر أن ويزو خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "رجالة البيت"، وهو بطولة أحمد فهمي أكرم حسني، بيومى فؤاد، لطفي لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي.

أخبار تهمك

عالم فيروسات مصرى: كورونا سينتحر فى النهاية

منذ حوالي 15 ساعة

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

بعد شفاء المصابين.. شروط تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم

منذ ساعة و 16 دقيقة

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

لا تصلح لهذه الفئات.. معلومات عن الكمامة القماش قبل طرحها (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة إعلامية ثالثة من "إكسترا نيوز" بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ يوم

الزمالك يكثف محاولاته لخطف صفقة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عالم فيروسات: هكذا سينتحر كورونا.. وهذه نهايته (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"ظهرت الآن".. ننشر رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يومين

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:30 ص

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

08:48 ص

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

08:10 ص

بعد شفاء المصابين.. شروط تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم

11:08 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

03:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين