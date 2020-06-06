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دلال عبد العزيز: كنت مرعوبة من الوقوف أمام الزعيم في "فلانتينو"

السبت 06/يونيو/2020 - 12:07 م
دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز
روان هيثم
أعربت الفنانة دلال عبد العزيز عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل أمام وكشفت عن رهبتها منه في البداية.

وقالت دلال عبد العزيز أثناء مداخلتها الهاتفية في برنامج مساء Dmc مع الإعلامي رامي رضوان: "كنت مرعوبة في أول يوم تصوير اني واقفة قدام الزعيم مع أنها مش أول مرة وعملنا مع بعض مرة من قبل".

وتابعت: "لكن تعاملت بتلقائية فيما بعد واستمتعت بالعمل معهم جدًا، وبدأت أكره داليا البحيري بجد وقولت لرامي إمام كده في التصوير".

وأضافت: "رامي مخرج شاطر وكان حريص أنه يجيب أوجه جديدة ومشتغلتش مع الزعيم قبل كدة ولكن كانت متميزة ولديهم حس فني رائع".

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

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