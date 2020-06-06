Advertisements

الدستورية: التفرقة بين المواطنين على أساس الدين يخالف الدستور

السبت 06/يونيو/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، حكمًا جديدًا، اليوم السبت، فيما يتعلق بالدعوي المطالبة بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة (276) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، في الدعوى رقم 248 لسنة 30 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة (276) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، من قصر الدليل الذي يُقبل ويكون حجة على المتهم في جريمة الزنا على حالة وجوده في منزل مسلم.

وكانت هذه المادة تنص على أن " الأدلة التي تُقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".

وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى، رئيس المكتب الفني، إن المحكمة استندت في ذلك إلى أن النص المطعون عليه قد شرع حقًا إجرائيًّا لسلطة الاتهام، وللمحكمة الجنائية، في تحري أركان جريمة شريك الزوجة الزانية، وإقامة الدليل عليه وفقًا للقواعد العامة، متى وجُدِ في منزل مسلم، بما مؤداه - بدلالة مفهوم المخالفة - أن يكون ارتكابه الإثم في منزل غير المسلم غير منتج في إقامـة الدليل على ارتكاب الجريمة عينها، إذ يشكل صدر هذه المادة حائلا إجرائيًّا يحول دون إدانته بالمساهمة في هذه الجريمة. 

وأضاف كان من شأن هذه التفرقة أن يضفى النص المطعون فيه على مسكن المسلم حماية ينكرها على مسكن غير المسلم، ويقر لصاحب المسكن المسلم بحرمة لا يسلم بها لمسكن غيره. وكان تمييز منزل المسلم عن منزل غير المسلم، في هذه الحالة، هو تمييز قائم على أساس الدين، دون مبرر موضوعي لهذه المفارقة. 

وكان الدستور قد حظر على نحو جازم كافة صور التمييز بين المواطنين، وخص من بينهـــــا التمييز بسبب الديـــــن، أو العقيدة، لما لهذه الصورة أو تلك من أهمية عظمى تمثل إحدى القيم الجوهرية التي تؤمن بها المجتمعات المتحضرة، وأن النص فى هذه الجزئية يخالف أحكام المواد (4، 53، 97) من الدستور.

وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي وافقت، على تأجيل جلساتها المحدد لها الرابع من أبريل الماضي إداريًا إلى جلستها في شهر مايو من العام الجاري.

وقال المستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمي باسمها، إن قرار المحكمة جاء مراعاةً لاعتبارات المصلحة العامة للبلاد، التي توجب الالتزام التام بالمعايير الصحية التي أقرتها مؤسسات الدولة المعنية، في مواجهة وباء صحي بالغ الخطورة نال من غالبية دول العالم.

ووجهت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، الإدارة القضائية بها إلى إخطار الخصوم في الدعاوى الدستورية وطلبات فض التنازع، ومنازعات التنفيذ، التي تم تأجيلها، بالمعود الذي تحدد لنظرها، عملًا بنصوص قانون المحكمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الدستورية التفرقة بين المواطنين

أخبار تهمك

"ظهرت الآن".. ننشر رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ حوالي 9 ساعات

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يستقبل المشير خليفة حفتر بـ"الاتحادية"

منذ 41 دقيقة

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 14 ساعة

عالم فيروسات مصرى: كورونا سينتحر فى النهاية

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يكثف محاولاته لخطف صفقة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. إصابة إعلامية ثالثة من "إكسترا نيوز" بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ يوم

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ حوالي 12 ساعة

بعد شفاء المصابين.. شروط تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم

منذ أقل من ساعتين

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مهاجم النجم الساحلي يوجه صفعة للأهلي والزمالك

منذ ثلث ساعة

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يومين

موضوعات متعلقة

"الدستورية العليا" تؤيد استحقاق "النقابات الطبية" 2% دمغة من بيع الأدوية

أبرز محاكمات اليوم: "محاكمة نائب محافظ الإسكندرية الأسبق.. ونظر بطلان المسئولية الجنائية للإدارة الفعلية للشركات"

بمناسبة اقتراب اليوبيل الذهبي.. السيسي يعلن دعمه للقضاء وحرية القانون

عدم قبول دعوى استمرار دستورية المادتين 2 و6 من قانون ضريبة المبيعات

غدا.. الحكم في دعوى عدم دستورية حظر تحويل الوحدات السكنية إلى غرض آخر

غدا.. الحكم في عدم دستورية المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:30 ص

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

08:48 ص

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

08:10 ص

بعد شفاء المصابين.. شروط تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم

11:08 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

03:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين