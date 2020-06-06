احتجاجات عارمة في أستراليا وآسيا تحتضن حركة "حياة السود مهمة"

خرج الآف المحتجين إلى الشوارع في أنحاء أستراليا، اليوم السبت، كما فعل المئات في بعض دول آسيا لدعم احتجاجات الولايات المتحدة ضد وحشية الشرطة، في حين كانت المظاهرات متوقعة حول أوروبا في الساعات القادمة.





في بريسبان، قدرت الشرطة أن 10,000 شخص انضموا إلى احتجاج سلمي، يرتدون الكمامات ويحملون لافتات "حياة السود مهمة". ولف الكثيرون أنفسهم بأعلام الشعوب الأصلية، داعين إلى وضع حد لسوء معاملة الشرطة من السكان الأصليين الأستراليين، كما أوردت وكالة "رويترز".





في سيدني، ألغى قرار محكمة صدر في اللحظة الأخيرة حظر فيروس كورونا أثناء مسيرة عدة آلاف من الأشخاص، وسط تواجد كثيف للشرطة، وهم يرددون: "حياة من مهمة؟ حياة السود مهمة".





كما عقدت مسيرات في ملبورن وأديلايد ومدن أسترالية أخرى.





وفي طوكيو، احتج المتظاهرون على ما قالوا إنه معاملة الشرطة لكردي يقول إنه تم إيقافه أثناء القيادة ودفعه إلى الأرض تاركة له كدمات.





طلب المنظمين المساعدة من الاحتجاجات الأمريكية، قائلين، إنهم كانوا يسيرون أيضًا لدعم حركة "حياة السود مهمة".





وقالت طالبة المدرسة الثانوية واكابا، 17 سنة، التي رفضت ذكر اسم عائلتها: "أُريد أن أظهر أن هناك عنصرية في اليابان الآن".





حملت هي وصديقتها مو، وهما تسيران في زيهما المدرسي، لافتة تقول: "إذا لم تكن غاضبًا، فأنت لا تولي اهتمامًا".





وهتف الحشد "لا عدالة ولا سلام ولا شرطة عنصرية".





في سول، تجمع العشرات من النشطاء الكوريين الجنوبيين والمقيمين الأجانب، وارتدى بعضهم أقنعة سوداء "لا يمكنني التنفس" في كوريا، مرددين كلمات جورج فلويد الأخيرة وهو يرقد على الرصيف. وشارك آخرون في "احتجاج على الصور الفيروسية" على الإنترنت.





وقال المنظم شيم جي هون، لوكالة "رويترز": "أصبحت كوريا الجنوبية مجتمعا متعدد الثقافات. لذا اقترحت هذه المسيرة للتوعية بالتمييز العنصري وجعل عالم من العيش معا."





مع القيود المفروضة على الوباء في بانكوك، كان النشطاء يتصفحون الإنترنت، ويطلبون تسجيل فيديو وصور لأشخاص يرتدون ملابس سوداء، ويرفعون قبضاتهم ويحملون اللافتات، ويشرحون لماذا "يقفوا متحدين وراء حياة السود مهمة".





يخطط المتظاهرون التايلانديون للتجمع على منصة اجتماعات الفيديو Zoom يوم الأحد ويلتزمون 8 دقائق و 46 ثانية من الصمت - الفترة التي تم تصوير جورج فلويد تحت ركبة الضابط.





تعكس الاحتجاجات العالمية المستمرة الغضب المتزايد على معاملة الشرطة للأقليات العرقية، التي أثارها مقتل جورج فلويد في 25 مايو في مينيابوليس بعد أن ركعه ضابط شرطة على رقبته لما يقرب من تسع دقائق بينما وقف زملائه الضباط.





ومع ذلك، كانت المظاهرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ محدودة بسبب القيود الاجتماعية البعيدة التي تهدف إلى وقف جائحة فيروس كورونا المستجد.



