سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم 6-6-2020

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 6-6-2020، فى عدد من البنوك، حيث سجل متوسط سعر الريال 4.30 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار في البنوك على النحو التالي:





سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.30 جنيه للشراء، و 4.32 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.21 جنيه للشراء، و 4.32 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.21 جنيه للشراء، و 4.32 جنيه للبيع.









وسجل سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.17 جنيه للشراء، و 4.33 جنيه للبيع، بينما سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.23 جنيه للشراء، و 4.33 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib نحو 4.22 جنيه للشراء، و 4.32 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى قناة السويس نحو 4.28 جنيه للشراء، و 4.33 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 4.19 جنيه للشراء، و 4.33 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 4.18 جنيه للشراء، و 4.32 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان نحو 4.20 جنيه للشراء، و 4.33 جنيه للبيع.