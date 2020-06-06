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روما يجدد طلبه لضم نجم مانشستر يونايتد

السبت 06/يونيو/2020 - 11:59 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
عبد القادر عرابي
جدد نادي روما الإيطالي، طلبه بضم المدافع الإنجليزي الدولي "كريس سمولينج" لاعب مانشستر يونايند المعار للفريق هذا الموسم.

ولعب سمولينج على سبيل الإعارة مع ذئاب العاصمة، حيث أظهر مستويات مرضية رفقة الفريق، خلال 28 ظهور له بالألوان الحمراء والصفراء.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية اليوم، فإن روما سيطلب إستعارة اللاعب لموسم آخر، مع إلزامية الشراء.

وأكد التقرير، أن روما عرض 3 مليون يورو رسوم الإعارة لمدة موسم، مع وجود بند يلزم الفريق بشراء اللاعب بنهاية الإعارة نظير 14 مليون يورو.

وكان من المقرر أن يقوم روما بشراء عقد اللاعب هذا الصيف، إلا أن الخسائر المالية التي تعرض لها الفريق بسبب توقف النشاط الكروي نتيجة لانتشار فيروس كورونا، أدت لتراجع خطط الفريق في الميركاتو.

وأكد موقع "فوتبول إيطاليا" أن مسؤولي روما واثقون من موافقة إدارة مانشستر يونايتد على العرض.

ويعتمد "أولي جونار سولشاير" مدرب اليونايند على هاري ماجواير وفيكتور ليندولف بشكل أساسي في مركز قلب الدفاع، فضلاً عن وجود إيريك بايلي، وهو ما يجعل سمولينج زائداً عن حاجة الفريق.

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