بعد تداول صورة زفافها.. إنعام سالوسة مطلوبة على جوجل

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احتلت الفنانة القديرة مؤشرات البحث عبر موقع "جوجل" وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة القديرة إنعام سالوسة.



وقد ظهرت في هذه الصورة أثناء حفل زفافها مرتدية فستان زفافها، وتوالت العديد من التعليقات حيث كتب أحد المتابعين قائلاً: "قمر يا فنانة ايه الجمال ده".



يذكر أن آخر الاعمال التي شاركت فيها سالوسة مشاركتها في مسلسل "الفتوة" بطولة الفنان ياسر جلال.



قصة مسلسل الفتوة

تدور أحداث المسلسل في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي. فريق عمل الفتوة



"الفتوة" من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل، ليلى أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، ورياض الخولي،وأنعام سالوسة، وأحمد خالد صالح، ومحمود حافظ.