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"أمهات مصر" يطالبن التعليم بعمل "جلسة عرب" لحل أزمة أولياء الأمور والمدارس الخاصة
السبت 06/يونيو/2020 - 11:56 ص
ريم محمود
طالبت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بتدخل وزارة التربية والتعليم لحل أزمة مصروفات المدارس الخاصة وإيجاد حل وسط يرضي أولياء الأمور والمدارس وذلك لمصلحة الطالب، مؤكدة أن هناك مدارس طالبت أولياء الأمور بدفع مصروفات العام الدراسي القادم.
وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن المشكلة معقدة من عدة جوانب، حيث إن أغلب أولياء الأمور متعثرين ماديا في ظل وباء كورونا، وهناك أولياء أمور آخرين يرفضون فكرة دفع مصروفات الفصل الدراسي الحالي "الترم الثاني" من الأساس لأنهم يرون أنهم لم يستفيدوا ولم يذهبوا إلي المدرسة حتي ولو كان أغلب المدارس أستكملت الدراسة اونلاين، وهناك أولياء أمور آخرين دفعوا المصروفات كاملة منذ العام الماضي ويرون أنهم لم يستفيدوا.
وتابعت عبير: "وهناك مدارس طالبت أولياء الأمور بدفع مصروفات العام الدراسي القادم من الآن خاصة لمرحلة رياض الأطفال، رغم عدم وضوح الرؤية بالنسبة للعام الدراسي الجديد وكيفية الدراسة فية في ظل وباء كورونا"، مستطردة: " في المقابل، المدارس الخاصة هددت على لسان رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بدوي علام بأن لم يسدد مصروفات التيرم الثاني الحالي، سيتم فصله".
وشددت عبير علي ضرورة تدخل وزارة التربية والتعليم وحسم الأمر من خلال تقديم حلول ومقترحات تراعي ظروف أولياء الأمور المادية والمدارس الخاصة أيضا، بحيث حلول ترضي الطرفين وتحل الأزمة ولنعتبرها " جلسة عرب" تقوم بيها الوزارة.
1348 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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