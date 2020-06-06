"أمهات مصر" يطالبن التعليم بعمل "جلسة عرب" لحل أزمة أولياء الأمور والمدارس الخاصة

طالبت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بتدخل وزارة التربية والتعليم لحل أزمة مصروفات المدارس الخاصة وإيجاد حل وسط يرضي أولياء الأمور والمدارس وذلك لمصلحة الطالب، مؤكدة أن هناك مدارس طالبت أولياء الأمور بدفع مصروفات العام الدراسي القادم.





وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن المشكلة معقدة من عدة جوانب، حيث إن أغلب أولياء الأمور متعثرين ماديا في ظل وباء كورونا، وهناك أولياء أمور آخرين يرفضون فكرة دفع مصروفات الفصل الدراسي الحالي "الترم الثاني" من الأساس لأنهم يرون أنهم لم يستفيدوا ولم يذهبوا إلي المدرسة حتي ولو كان أغلب المدارس أستكملت الدراسة اونلاين، وهناك أولياء أمور آخرين دفعوا المصروفات كاملة منذ العام الماضي ويرون أنهم لم يستفيدوا.





وتابعت عبير: "وهناك مدارس طالبت أولياء الأمور بدفع مصروفات العام الدراسي القادم من الآن خاصة لمرحلة رياض الأطفال، رغم عدم وضوح الرؤية بالنسبة للعام الدراسي الجديد وكيفية الدراسة فية في ظل وباء كورونا"، مستطردة: " في المقابل، المدارس الخاصة هددت على لسان رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بدوي علام بأن لم يسدد مصروفات التيرم الثاني الحالي، سيتم فصله".





وشددت عبير علي ضرورة تدخل وزارة التربية والتعليم وحسم الأمر من خلال تقديم حلول ومقترحات تراعي ظروف أولياء الأمور المادية والمدارس الخاصة أيضا، بحيث حلول ترضي الطرفين وتحل الأزمة ولنعتبرها " جلسة عرب" تقوم بيها الوزارة.



