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سقوط جرحى بتفجير سيارة مفخخة في سوريا

السبت 06/يونيو/2020 - 11:51 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات

انفجرت سيارة مفخخة قرب صوامع تل حلف جنوب غرب مدينة رأس العين بريف الحسكة شمالي سوريا، حسبما أفادت وكالة "سانا" اليوم السبت.

 

وكشف ناشطون سوريون، أن الحادث أسفر عن سقوط 10 جرحى في حصيلة أولية للانفجار.

 

وجاء ذلك بعد أن انفجرت أمس سيارة أجرة مفخخة في رأس العين، التي تنتشر فيها القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها، ما أدى إلى مقتل طفلين وإصابة 3 من المدنيين إضافة إلى وقوع أضرار مادية.

 

وفي وقت سابق، أعلن المرصد السوري، عن غارات روسية على شمال غرب سوريا للمرة الأولى منذ سريان وقف اطلاق النار، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكان التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، أعلن عن مقتل قياديين اثنين من تنظيم داعش جراء عملية مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في دير الزور شرقي سوريا.

 

وأصدر التحالف بيان، قال فيه: إن "قوات سوريا الديمقراطية قامت داهمت موقعاُ لداعش في محافظة دير الزور وذلك بالتعاون مع التحالف، وقتل خلال العملية اثنان من قادة داعش، وهما أحمد عيسى إسماعيل الزاوي، وأحمد عبد محمد حسن الجغيفي".

 

وأضاف البيان: أن "قوات سوريا الديمقراطية أكدت مقتل الزاوي الملقب (أبو علي البغدادي)، الذي كان يشغل منصب والي شمال بغداد، والمسؤول عن نشر وتبليغ التوجيهات الإرهابية".

 

وأحمد الجغيفي الملقب (أبو عمار) المسؤول عن نقل وتأمين الأسلحة والعبوات الناسفة، والافراد في العراق وسوريا، بعملية عسكرية بالتعاون مع التحالف الدولي.

 

 

 

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