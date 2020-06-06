لأول مرة في حياتها الفنية.. ماجدة الرومي تتصدر غلاف مجلة

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وافقت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي على تصدر غلاف أحد المجلات، وذلك للمرة الأولى في حياتها الفنية، وهذا الأمر دفع محبوها للاحتفال بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مُعبرين عن سعادتهم بذلك الخبر.



تصدرت ماجدة الرومي غلاف مجلة ڤوغ العالمية في نسختها العربية لعدد يونيو الجاري،وهي مُلتفة بعلم لبنان، وخضعت لجلسة تصوير خاصة لصالح المجلة داخل قصر الصنوبر التاريخي في بيروت.





وشاركت ماجدة الرومي جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"بمقطع فيديو خاص من كواليس تصوير الجلسة، وعلقت على الفيديو قائلة: "ترقبوا عدد يونيو من ڤوغ العربية الذي يحمل "رسالة حب إلى لبنان".



والجدير بالذكر أن ماجدة الرومي طرحت مؤخرًا أغنية "ميلى يا حلوة"، وهي من كلمات رمانس جرمانس، ألحان وتوزيع شربل روحانا، وتعاونت فيها مع المخرج الموسيقي عوض الرومي.