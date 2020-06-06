الشرطة تعتقل عشرات المتظاهرين المناهضين للحكومة في كازاخستان

اعتقلت الشرطة في ألماتي، أكبر مدن كازاخستان، عشرات المحتجين المناهضين للحكومة الذين خرجوا إلى الشوارع، اليوم السبت، حتى مع دخول قانون جديد أكثر ليبرالية بشأن المظاهرات حيز التنفيذ.





وكثيرًا ما وجهت جماعات حقوق الإنسان انتقادات إلى الدولة الواقعة في آسيا الوسطى لأنها طالبت بموافقة السلطات على المسيرات العامة. غير أن الرئيس قاسم جومارت توكاييف وقع قانونًا في أواخر الشهر الماضي يلغي هذا البند.





لكن المسؤولين قالوا، إنه بينما دخل القانون حيز التنفيذ من الناحية التقنية، اليوم السبت، إلا أنه سيحتاج إلى مهلة مدتها خمسة أيام قبل تطبيقه عمليا، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف المسولين، أن جماعات المعارضة فشلت في إخطار السلطات بخططها للتجمع، كما أنها انتهكت قواعد ف للتمييز يروس كورونا المستجد الاجتماعي.





وقامت الشرطة، بما في ذلك وحدات مكافحة الشغب، بتطويق الميادين الرئيسية في ألماتي وكذلك الشوارع القريبة من المنطقة التي تجمع فيها ما لا يقل عن 100 ناشط، مما أدى إلى تفريق المتظاهرين إلى مجموعات أصغر من عشرات الأشخاص لكل منهم.





حملت مجموعة واحدة على الأقل من النشطاء لافتة كتب عليها "لا أستطيع التنفس" - في إشارة إلى وفاة جورج فلويد، رجل أسود أمريكي غير مسلح توفي في حجز الشرطة في مينيابوليس، مما أثار أعمال شغب في جميع أنحاء الولايات المتحدة.





وهتف بعض المتظاهرين أيضًا "أيها العجوز، اذهب بعيدًا!" إشارة إلى الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف الذي يحتفظ بسلطات كاسحة في الدولة السوفيتية السابقة.





ومن بين مطالبهم الأخرى استقالة قاسم جومارت توكاييف، حليف نازارباييف الذي تولى منصبه بعد استقالته العام الماضي، وإعادة توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة.





وجاء في لافتة: "لماذا الناس فقراء في بلد غني بالنفط والغاز؟".





بعد مواجهة قصيرة، اعتقلت الشرطة بضع عشرات من المتظاهرين وأخذتهم في عربات صغيرة.





تضررت الدولة الغنية بالنفط والتي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة بشدة من انخفاض أسعار النفط الخام وتداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد.



