Advertisements

بالفيديو جراف| تعرف على الطريقة الآمنة لارتداء الكمامة.. وكيفية التخلص منها

السبت 06/يونيو/2020 - 11:36 ص
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت الحكومة، عن قرار إلزامي على المواطنين بارتداء الكمامات عند دخول الأماكن العامة أو المنشآت الحكومية أو استخدام المواصلات العامة والخاصة، وذلك ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا في الفترة القادمة.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو جرافًا للتوعية، وتوضيح الطريقة الآمنة لارتداء الكمامة، وكيفية التخلص منها، بالإضافة إلى الممارسات الخاطئة التي لابد من تجنبها أثناء ارتدائها.

وجاء في الفيديوجراف، أن الطريقة الآمنة لارتداء الكمامة، تتمثل في غسل اليدين بالماء والصابون، أو تطهيرهما باستخدام مطهر اليدين قبل لمس الكمامة، ومن ثم تفقد الكمامة للتأكد من خلوها من أي شقوق أو ثقوب، فضلًا عن تحديد الطرف العلوي للكمامة حيث يوجد الشريط المعدني، أو الطرف المقوى، مع التأكد من أن الجهة الخارجية للكمامة هي الملونة.

وتضمنت الطريقة الآمنة لارتداء الكمامة أيضًا، وفقًا للفيديو جراف، ضرورة الإمساك بالكمامة من الجانبين ووضعها على الأذنين، مع تثبيت الطرف المعدني أو المقوى فوق الأنف جيدًا، بعد ذلك لابد من التأكد من تغطية الفم والأنف والذقن بشكل كامل، وأخيرًا تعديل وضع الكمامة على الوجه للتأكد من عدم ترك أي فراغات على الجوانب. 

وفيما يتعلق بالطريقة الآمنة لنزع الكمامة، أظهر الفيديوجراف، ضرورة نزع الكمامة من خلف الأذنين أو الرأس، مع إبعادها عن نفسك وعن الأسطح الأخرى أثناء نزعها. 

وبالنسبة للكمامة الطبية، يجب تمزيقها لمنع إعادة استخدامها مجددًا، ومن ثم وضعها في كيس مغلق، والقيام بإلقائه مع المخلفات المنزلية، أما بالنسبة للكمامة القماش، فيجب غسل الكمامة جيدًا بالماء والصابون، ثم وضعها في ماء مضافًا إليه مطهر "الكلور" وذلك من خلال وضع 10 سم كلور على لتر ماء، لتطهير الكمامة، مع شطف الكمامة بالماء، بالإضافة إلى تعريض الكمامة لأشعة الشمس لتجفيفها وتطهيرها، وأخيرًا لابد من غسل اليدين بعد نزع الكمامة.

كما رصد الفيديوجراف مجموعة من الممارسات الخاطئة التي لابد من تجنبها أثناء ارتداء الكمامة، والمتمثلة في ضرورة الحذر نهائيًا من ارتداء كمامة أي شخص آخر مهما كانت درجة قرابته، وكذلك عدم استخدام كمامة ممزقة أو رطبة، مع عدم وضع الكمامة على الفم أو الأنف فقط، فضلًا عن عدم ارتداء كمامة فضفاضة، بجانب عدم لمس الجهة الخارجية للكمامة، بالإضافة إلى عدم نزع الكمامة للتحدث مع الأخرين، وتجنب فعل أي شيء آخر يستدعي لمس الكمامة، هذا بجانب عدم ترك الكمامة في مكان من الممكن أن يصل إليه الأخرون، وأخيرًا عدم استخدام الكمامة مجددًا.

وأبرز الفيديوجراف، ملاحظات عامة أثناء ارتدائك للكمامة، تتمثل في أن استخدام الكمامة وحده لن يحمي من عدوى "كوفيد – 19"، ولابد من الابتعاد عن الآخرين مسافة متر واحد على الأقل، مع ضرورة غسل اليدين بشكل متكرر حتى إذا كنت ترتدي الكمامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الكمامات الفجر الحكومة

أخبار تهمك

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ يوم

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ حوالي 12 ساعة

عالم فيروسات: هكذا سينتحر كورونا.. وهذه نهايته (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 13 ساعة

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

"ظهرت الآن".. ننشر رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ حوالي 9 ساعات

لا تصلح لهذه الفئات.. معلومات عن الكمامة القماش قبل طرحها (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عالم فيروسات مصرى: كورونا سينتحر فى النهاية

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بعد شفاء المصابين.. شروط تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يومين

الزمالك يكثف محاولاته لخطف صفقة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. إصابة إعلامية ثالثة من "إكسترا نيوز" بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 53 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:30 ص

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

08:48 ص

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

08:10 ص

بعد شفاء المصابين.. شروط تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم

11:08 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

03:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين