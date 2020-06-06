Advertisements

بيراميدز يرفض التعاقد مع حسام عاشور لهذا السبب

السبت 06/يونيو/2020 - 11:28 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
عبد القادر عرابي
كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لنادي بيراميدز، رفض النادي التعاقد مع لاعب خط وسط الأهلي حسام عاشور، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

بيراميدز يرفض التعاقد مع حسام عاشور

ووفقاً للمصدر، فإن الجهاز الفني لبيراميدز لا يحتاج لإضافات جديدة في خط وسط الفريق خلال الفترة الحالية.

وأضاف المصدر، أن نادي بيراميدز لم يتواصل مع ممثلي اللاعب خلال الفترة الحالية، وذلك لوجود أكثر من لاعب في مركز وسط الملعب المدافع.

كما كشف المصدر، أن الجهاز لفني يعمل على النزول بمعدل أعمار اللاعبين خلال المواسم المقبلة، وذلك بعد ضم أكثر من لاعب مخضرم مثل شريف إكرامي وأحمد فتحي، فضلاً عن تواجد أكثر من لاعب فوق سن الثلاثين مثل عبد الله السعيد ومحمد فاروق وعلي جبر.

وكان اللاعب قد دخل في أزمة مع إدارة النادي الأهلي بسبب تنظيم مباراة إعتزال له، ليقرر الأهلي عدم تقديم أي عرض لمباراة الإعتزال ويشكر اللاعب عن الفترة الماضية.

ومن جانبه، قرر عاشور التراجع عن قرار الإعتزال، وصرح بامتلاكه عرضين من البرتغالي والسعودية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة حسام عاشور بيراميدز الاخبار الرياضية الإنتقالات الصيفية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ حوالي 12 ساعة

"ظهرت الآن".. ننشر رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة إعلامية ثالثة من "إكسترا نيوز" بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ يوم

عالم فيروسات: هكذا سينتحر كورونا.. وهذه نهايته (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عالم فيروسات مصرى: كورونا سينتحر فى النهاية

منذ حوالي 15 ساعة

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بعد شفاء المصابين.. شروط تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم

منذ ساعة و 16 دقيقة

لا تصلح لهذه الفئات.. معلومات عن الكمامة القماش قبل طرحها (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يومين

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

الزمالك يكثف محاولاته لخطف صفقة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 9 / 12 / 2019: توجيه ضربة قاضية للزمالك وحسم الصفقة الكبري.. وفايلر يطالب باعتزال نجم الأهلي

ننفرد.. حسام عاشور يرفض الزمالك ويطلب اللعب لبيراميدز

أخبار الأهلي اليوم الجمعة 20 مارس: الإعلان عن رحيل نجمي الفريق.. حقيقة انضمام الجوكر إلى بيراميدز.. القائد يُهاجم الإدارة.. الزمالك ينقض على بديل رمضان صبحي

الأهلي يكشف حقيقة استعادة نجم المنتخب الأوليمبي في الصيف

أخبار الأهلي اليوم السبت 21 مارس: نجم جديد يرحل عن الأحمر بأمر فايلر.. الزمالك يقدم عرضا كبيرا لضم نجم الأحمر.. الأهلي في خطر بسبب رمضان صبحي

أخبار الأهلي اليوم الجمعة 27 مارس: التضحية بـ3 لاعبين من أجل ضم الهداف.. صفقة تبادلية كبرى مع بيراميدز.. الأهلي يقترب من ضم خليفة محمد صلاح

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:30 ص

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

08:48 ص

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

08:10 ص

بعد شفاء المصابين.. شروط تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم

11:08 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

03:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين