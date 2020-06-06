محمد علاء: علقة رضوان البرنس لـ "ياسر" صورناها على يومين

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أوضح الفنان محمد علاء أنه كان مُتحمسًا كثيرًا لمشاركته في مسلسل "البرنس"، ولم يشعر بقلق من تجسيده لدور "ياسر".



وتحدث محمد علاء خلال استضافته في برنامج القاهرة اليوم، عن أنه عندما عرضت الفكرة على أصدقائه تعجبوا من الدور المختلف عليه، مُشيرًا أنه لا يوجد مشهدًا صعبًا، فكل المشاهد كانت في غاية الصعوبة ، ولاسيما مشهد المواجهة الذي حدث بينه وبين شقيقه "رضوان"محمد رمضان، لافتًا أن مشهد "علقة رضوان البرنس" لـ"ياسر" ، تم تصويره على يومين، مع الاستعانة بدوبلير لدوره.



وحكى محمد علاء عن مشهدًا آخر تم تصويره فوق أحد الأسطح، وكان يعتقد أنه مشهدًا سهلاً لكن عند تصويره وجده صعبًا لأنه يضحك ويتأثر وينفعل في آن واحد.



وحقق مسلسل "البرنس" نجاحًا جماهيريًا مع الجمهور، كما نجح محمد علاء في خطف أنظار الجمهور له، مُعلنين عن براعته في تجسيد دور "ياسر".



يُشار أن مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، بطولة محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، نجلاء بدر، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، سلوى عثمان، محمد علاء، رحاب الجمل، دنيا عبد العزيز، محمد مهران، محمد جمعة، عبد العزيز مخيون، بدرية طلبة، أحمد داش، مروة الأزلي، ريم سامي.





