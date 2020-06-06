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تعلن اليوم.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي
السبت 06/يونيو/2020 - 11:26 ص
ساعات قليلة، وتعلن نتائج امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي، التي أداها الطلاب بشكل إلكتروني هذا العام في ظل ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم وظهوره في عدة محافظات مصرية.
وأدى الطلاب امتحاناتهم فيما درسوه في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020، وهو الوقت الذي تم تعليق الدراسه فيه كإجراء وقائي لمنع التجمعات ومواجهة فيروس كورونا.
وكانت امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 أبريل حتى 17 مايو 2020.
وفيا يلي يقدم "الفجر" كل ما يرد الطالب معرفته عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي:
- من المقرر أن تعلن النتيجة اليوم إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعد انتهاء أعمال التصحيح الإلكترونى ورصد الدرجات.
- يمكن للطالب انتظار نتيجته التي ستظهر خلال ساعات على الرابط التالي https:thaneduone.emis.gov.eg
- النتائج تظهر من خلال الكود التعريفي للطالب، ليحصل على بطاقة ملونة تظهر تقييمه بالنسبة لزملائها من خلال دائرة سوداء تحدد مستواه على شريط به أربعة ألوان.
- اللون الأزرق يعني أنه يفوق التوقعات وأنه متفوق بالنسبة لأقرانه، أما اللون الأخضر فيعني أنه مناسب للتوقعات وفي مستوى متوسط بين زملائه، واللون الأصفر يعني أنه أقل من التوقعات ويحتاج لمزيد من المهارات، واللون الرمادي يعني أنه يحتاج إلى فرصة امتحان أخرى.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم تستعد خلال الفترة الحالية لاجراء امتحانات الثانوية العامة، في 21 يونيو 2020 وتستمر حتى 21 يوليو، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.
ومن بين الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والحد من انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" باللجان كان تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليصبح (14) طالبًا وذلك للحفاظ على التباعد الاجتماعي، وكذلك اتخاذ التدابير الوقائية أثناء تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمدارس بدءً من 12 مايو 2020، مع إتاحتها على الموقع الإلكتروني للوزارة (http:moe.gov.eg) في نفس اليوم.
آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد في مصر
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الجمعة، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى الآن.
ارتفاع جديد في أعداد مصابي ووفيات فيروس كورونا
ومن جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة: إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.
تسجيل 1348 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة
وأكد متحدث الصحة، في بيان صحفي، تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.
ولفت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات الأعلى والأقل بشأن معدل إصابات كورونا
وأشار إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا
وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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