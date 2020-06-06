تعلن اليوم.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي

ساعات قليلة، وتعلن نتائج امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي، التي أداها الطلاب بشكل إلكتروني هذا العام في ظل ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم وظهوره في عدة محافظات مصرية.





وأدى الطلاب امتحاناتهم فيما درسوه في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020، وهو الوقت الذي تم تعليق الدراسه فيه كإجراء وقائي لمنع التجمعات ومواجهة فيروس كورونا.





وكانت امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 أبريل حتى 17 مايو 2020.





وفيا يلي يقدم "الفجر" كل ما يرد الطالب معرفته عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي:





- من المقرر أن تعلن النتيجة اليوم إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعد انتهاء أعمال التصحيح الإلكترونى ورصد الدرجات.





- يمكن للطالب انتظار نتيجته التي ستظهر خلال ساعات على الرابط التالي https:thaneduone.emis.gov.eg





- النتائج تظهر من خلال الكود التعريفي للطالب، ليحصل على بطاقة ملونة تظهر تقييمه بالنسبة لزملائها من خلال دائرة سوداء تحدد مستواه على شريط به أربعة ألوان.





- اللون الأزرق يعني أنه يفوق التوقعات وأنه متفوق بالنسبة لأقرانه، أما اللون الأخضر فيعني أنه مناسب للتوقعات وفي مستوى متوسط بين زملائه، واللون الأصفر يعني أنه أقل من التوقعات ويحتاج لمزيد من المهارات، واللون الرمادي يعني أنه يحتاج إلى فرصة امتحان أخرى.





يذكر أن وزارة التربية والتعليم تستعد خلال الفترة الحالية لاجراء امتحانات الثانوية العامة، في 21 يونيو 2020 وتستمر حتى 21 يوليو، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.





ومن بين الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والحد من انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" باللجان كان تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليصبح (14) طالبًا وذلك للحفاظ على التباعد الاجتماعي، وكذلك اتخاذ التدابير الوقائية أثناء تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمدارس بدءً من 12 مايو 2020، مع إتاحتها على الموقع الإلكتروني للوزارة (http:moe.gov.eg) في نفس اليوم.



