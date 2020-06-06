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بعد "الاختيار".. دراما رمضان 2021 بنكهة المسلسلات الوطنية

السبت 06/يونيو/2020 - 11:12 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


قام صناع الدراما حاليًا بالتجهيز الباكر لموسم رمضان 2021،حيث أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، عن ثلاثة أعمال نجحوا في حجز أماكنهم خلال العام المقبل، ويتضح من خلال النجاح الكبير الذى حققه مسلسل "الاختيار" للفنان أمير كرارة في رمضان الماضي أن الجمهور مُتعطشًا بشدة للأعمال الوطنية وهو ما يتضح على طبيعة الأعمال التي تُجهز حاليًا للعرض في رمضان 2021.


فالثلاث المسلسلات التى أعلنت عنهم الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية لكي يتم عرضهم فى رمضان 2021 جمعيهم ينتمي الطابع الوطني، بداية من الجزء الثاني من "الاختيار" فقد بدأ القائمون على العمل في وضع الخطوط العريضة للقصة التى سيتم تناولها وطبيعة العمل، لاسيما بعد تناول الجزء الأول لحياة الشهيد أحمد منسي ودوره في مقاومة العمليات الارهابية فى سيناء.


المسلسل الثانى هو "القاهرة كابول"فهو لا يُعد عملاً وطنياً بالمعنى المُتعارف عليه وإنما أحداثه تحمل الطابع الوطني خاصةً أنه يناقش قضية الارهاب التي انتشرت بشكل كبير فى السنوات الأخيرة، وفرغ صناع العمل من تصوير جزءًا كبيرًا من أحداثه، حيث كان من المُقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٠، لكن نظرًا لقرار حظر الطيران وانتشار فيروس كورونا منعهم من استكمال باقي المشاهد وأدى إلى توقف التصوير، ومن المُقرر استكماله خلال الأيام المقبلة.

"القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، خالد كمال، نور محمود، سارة نخلة، معتز هشام، ضيف الشرف أحمد رزق، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام علي، إنتاج شركة سينرجي.

المسلسل الثالث هو "هجمة مرتدة" الذى يتناول ملف من ملفات المخابرات المصرية، وهو بطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي ، هشام سليم، نضال الشافعي، مايان السيد، ندى موسى، يوسف عثمان، خالد أنور، هاجر الشرنوبي، محمد جمعة، وهو من تأليف باهر دويدار، إنتاج سينرجي، وهو من المسلسلات التي كان من المُقرر عرضها في رمضان ٢٠٢٠، ولكن تم إيقاف تصويره،وسيتم استئنافه خلال الأسابيع المقبلة.




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