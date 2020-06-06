مسلسل اللعبة يحتل المركز الأول في استفتاء الفجر الفني كأفضل مسلسل كوميدي - 6 يونيو

Advertisements

قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.





وتصدر مسلسل "اللعبة"، في استفتاء الفجر الفني وحصل على نسبة مرتفعة من الأصوات بقائمة أفضل مسلسل كوميدي في دراما رمضان 2020.





وبلغ عدد الأصوات 27329صوتًا، ما يعادل 22.12% اليوم السبت الموافق 6 يونيو ويليه مسلسل "ب100 وش" الذي حصد على 25785صوتاً ما يعادل 20.87%.



مسلسل "اللعبة"



مقتبس من عمل أجنبي، وتدور قصة المسلسل حول شخصين هما "وسيم"، والآخر "شوما"، وتربطهما علاقة صداقة قوية حتى يكتشفا لعبة إلكترونية ويقوم شخص مجهول بطلب منهما بعض المهام ليفعلاها على أرض الواقع، التي تزيد صعوباتها مع توالي الأحداث، وتجعل علاقتهما تتحول من صداقة قوية إلى منافسة شرسة، فى ظل رغبة كل منهما في الفوز.



أبطال مسلسل "اللعبة"



بطولة شيكو، هشام ماجد، نسرين أمين، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، ميرنا جمال، عارفة عبدالرسول، من إخراج معتز التوني.