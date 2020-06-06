أسعار النفط ترتفع استعدادا لاجتماع أوبك

ارتفعت أسعار النفط بعد هبوط لم يكن متوقعا لمعدل البطالة الأمريكي في مايو وقرار أوبك تقديم موعد محادثات بشأن أجل تخفيضات قياسية في الإنتاج إلى يوم السبت.





وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 2.31 دولار، أي ما يعادل 5.8 بالمئة، إلى 42.30 دولار للبرميل، بزيادة أسبوعية 19.2 بالمئة. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.14 دولار، أو 5.7 بالمئة، إلى 39.55 دولار للبرميل بزيادة أسبوعية 10.7 بالمئة.





وأعلنت وزارة العمل الأمريكية عن انخفاض مفاجئ في معدل البطالة إلى 13.3 بالمئة الشهر الماضي من 14.7 في أبريل نيسان.





ربح برنت 17 بالمئة منذ 29 مايو أيار ليبلغ ذروة ثلاثة أشهر، ويكون في نطاق أكثر راحة بالنسبة لمنتجين مثل روسيا. وزاد العقد لأكثر من مثليه منذ انهياره إلى مستوى متدن عند 15.98 دولار للبرميل في 22 أبريل نيسان. وارتفع غرب تكساس الوسيط 11 بالمئة.





وحقق الخامان القياسيان مكاسب للأسبوع السادس بدعم من تخفيضات للإنتاج ومؤشرات على تحسن الطلب على الوقود مع بدء دول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقالت وزارة الطاقة الروسية إن اجتماعا عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة لمجموعة كبار منتجي النفط المعروفة باسم أوبك+ سينعقد اليوم السبت.



