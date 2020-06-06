الأسهم الأمريكية ترتفع بنهاية الأسبوع بعد تحسن بيانات الوظائف

ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملت أمس الجمعة بعد تقرير وظائف إيجابي بشكل لافت للنظر لشهر مايو أيار قدم على غير المتوقع أوضح مؤشر حتى الآن على أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو تعاف أسرع من المتوقع.



