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الأسهم الأمريكية ترتفع بنهاية الأسبوع بعد تحسن بيانات الوظائف

السبت 06/يونيو/2020 - 10:44 ص
بوابة الفجر
 ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملت أمس الجمعة بعد تقرير وظائف إيجابي بشكل لافت للنظر لشهر مايو أيار قدم على غير المتوقع أوضح مؤشر حتى الآن على أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو تعاف أسرع من المتوقع.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 829.16 نقطة، أي ما يعادل 3.15 بالمئة، إلى 27110.98 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 81.58 نقطة، أو 2.62 بالمئة، إلى 3193.93 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 198.27 نقطة، أو 2.06 بالمئة، إلى 9814.08 نقطة.

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