Advertisements

تسجيل 197 وفاة و8,8 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

السبت 06/يونيو/2020 - 10:58 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، 197 وفاة جديدة خلال 24 ساعة مقابل 144 في اليوم السابق، إضافة إلى 8855 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة إلى 5725 وفاة و458689 إصابة.

 

وقد حافط مؤشر الإصابات، مع ارتفاع معدل الوفيات اليومية، على الاستقرار مع زيادة طفيفة مقارنة مع 8726 حالة في الإحصائية السابقة.

 

وأعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، شفاء 8708 حالة خلال اليوم الماضي، ليبلغ إجمالي المتعافين 221388 شخصا.

 

وكشف مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، أن 36,9% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

 

وكانت العاصمة موسكو سجلت 58 وفاة و1992 إصابة جديدة مقارنة مع 57 وفاة و1855 إصابة في اليوم السابق، بينما تماثل 3073 شخصا للشفاء مقابل 2643 أمس لتتجاوز حصيلة المتعافين في المدينة 100 ألف.

 

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 175829 إصابة مؤكدة، بينها 74725 حالة شفاء.

 

وكان عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، قد أكد يوم أمس الخميس، على تجاوز ذروة جائحة كورونا في العاصمة الروسية، مشدداً على أنه سيتم الحفاظ على نظام القيود العامة حتى الحصول على لقاح فعال.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,993 مليون إصابة، بينهم أكثر من 365 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,636 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا روسيا الصحة العالمية

أخبار تهمك

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يكثف محاولاته لخطف صفقة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ حوالي 8 ساعات

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

عالم فيروسات مصرى: كورونا سينتحر فى النهاية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يومين

عاجل.. إصابة إعلامية ثالثة من "إكسترا نيوز" بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ يوم

تحذير وتقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

"ظهرت الآن".. ننشر رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

طبيب مصري بكندا يكشف موعد ظهور لقاح ضد كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 12 ساعة

عالم فيروسات: هكذا سينتحر كورونا.. وهذه نهايته (فيديو)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

بوتين: الوضع يتفاقم في روسيا بسبب فيروس كورونا

روسيا تعلن تسجيل 2774 إصابة بفيروس كورونا

روسيا.. ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا

روسيا تعلن تسجيل 11231 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا.. تسجيل 55 وفاة جديدة بكورونا في موسكو

روسيا الدولة الثانية من حيث عدد الإصابات بـ كورونا على مستوى العالم

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:48 ص

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

08:10 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

03:27 ص

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

11:11 م

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

12:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين