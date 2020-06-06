تسجيل 197 وفاة و8,8 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، 197 وفاة جديدة خلال 24 ساعة مقابل 144 في اليوم السابق، إضافة إلى 8855 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة إلى 5725 وفاة و458689 إصابة.

وقد حافط مؤشر الإصابات، مع ارتفاع معدل الوفيات اليومية، على الاستقرار مع زيادة طفيفة مقارنة مع 8726 حالة في الإحصائية السابقة.

وأعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، شفاء 8708 حالة خلال اليوم الماضي، ليبلغ إجمالي المتعافين 221388 شخصا.

وكشف مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، أن 36,9% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وكانت العاصمة موسكو سجلت 58 وفاة و1992 إصابة جديدة مقارنة مع 57 وفاة و1855 إصابة في اليوم السابق، بينما تماثل 3073 شخصا للشفاء مقابل 2643 أمس لتتجاوز حصيلة المتعافين في المدينة 100 ألف.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 175829 إصابة مؤكدة، بينها 74725 حالة شفاء.

وكان عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، قد أكد يوم أمس الخميس، على تجاوز ذروة جائحة كورونا في العاصمة الروسية، مشدداً على أنه سيتم الحفاظ على نظام القيود العامة حتى الحصول على لقاح فعال.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,993 مليون إصابة، بينهم أكثر من 365 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,636 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.