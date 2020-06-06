أول تعليق من أحمد فلوكس بعد خروجه من المستشفى

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حرص الفنان أحمد فلوكس أن يطمئن جمهوره على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية والتي على إثرها نقل الى المستشفى.



حيث كتب أحمد فلوكس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً: "الحمد الله على كل شي أنا بخير والحمدلله، بشكر كل اللي سألوا عني وأشكرك على اهتمامك بي وبدعواتكم، شكرًا ليكم".



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، مشاركته في فيلم "الممر"، الذي دارت أحداثه حول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى نور، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى حرب الاستنزاف.





وشارك في بطولة فيلم "الممر" كل من أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، ومحمد جمعة، محمد الشرنوبي، كريم العمري، أحمد صلاح حسني، وآخرون، تأليف شريف عرفة، أمير طعيمة، إخراج شريف عرفة، عمر رشدي حامد.